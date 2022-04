Pontedassio, alla scoperta dei Sepolcri e della tradizione del grano

Pontedassio. I Sepolcri sono tradizioni ancora vive in tutta la nostra provincia. Nell’entroterra in particolare sono fortemente vissute da tutta la comunità, sia da chi compone vere e proprie opere d’arte, sia da chi le osserva.

Nel comune di Pontedassio i sepolcri sono stati allestiti da Don Matteo e dall’artista Carolina Papone mentre nelle frazioni di Villa Viani, Bestagno e Villa Guardia sono le signore del paese che hanno dato vita alle creazioni sacre.

Un particolare dei sepolcri pontedassini è il grano: viene messo nel cotone e al buio per 40 giorni prima di essere utilizzato per e composizioni. Che nascano da associazioni di infioratori professionisti da Pro Loco o da chi vive il paese, la tradizione che accompagna la settimana Santa è vissuta come un momento di raccolta della comunità, che finalmente torna a riunirsi.