Vallecrosia. Nutrita partecipazione al torneo rivolto ai Piccoli Amici 2015-16 organizzato dalla Polisportiva Dilettantistica Vallecrosia Academy sabato 23 aprile allo “Zaccari” a Camporosso.

Durante il primo torneo della stagione 2021-22 organizzato dalla Polisportiva Vallecrosia Academy, oltre ai biancorossi, sono scese in campo diverse squadre: Sanremese, Ventimiglia, Taggia Argentina, Rapid Menton e Camporosso. Nonostante le condizioni meteo non del tutto favorevoli il torneo è proseguito per tutta la mattinata durante la quale si sono disputati molti incontri, grazie anche alla preparazione di più campi. I giovani calciatori si sono infatti affrontati sia sui tre campi in erba che sui due campi in sintetico fino alla premiazione, che si è tenuta dopo il pranzo.

«Un’occasione unica durante la quale i giovani atleti biancorossi si sono potuti confrontare con i pari leva di diverse società» – dice la Polisportiva Dilettantistica Vallecrosia Academy – «Ringraziamo i club ospitati per la loro presenza e partecipazione, i giovani atleti per il loro entusiasmo, grinta e determinazione, le famiglie per la fiducia riposta nella società, i genitori che si sono resi disponibili ad aiutare per l’ottima riuscita della manifestazione e lo staff al completo per il prezioso e puntuale supporto, fondamentale per il perfetto svolgimento del torneo».