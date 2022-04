Vallecrosia. I 2006 della Polisportiva Vallecrosia Academy vincono sul campo in erba dello “Zaccari” a Camporosso.

Gli allievi biancorossi domenica mattina sono tornati in campo e hanno affrontato Golfo Dianese in una partita valida per il campionato Allievi 2006.

I giovani biancorossi hanno dominato la partita grazie al gol di Cariello e alla tripletta di Crupi vincendo così l’incontro 4-0.