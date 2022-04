Pic nic di pasquetta al parco urbano. Sindaco Scajola: «oggi sarà una resurrezione per tutti» - Riviera24

Imperia. Una perfetta giornata di primavera accompagna il pic-nic di pasquetta che l’amministrazione guidata dal sindaco Claudio Scajola ha organizzato per aprire a tutti la nuova parte del parco urbano, rimessa nuovo e che oggi è una grande distesa verde, nata con l’idea di poter nuovamente trascorrere del tempo all’aperto. Aperto da oggi il “parco San Leonardo”.

«Abbiamo voluto dare ai nostri ragazzi e alle famiglie un’occasione di incontro in questa nuova riapertura dopo due anni di pandemia che ci ha tenuti lontani e ci hai resi più riflessivi ma con il rischio di rimanere troppo da soli. Abbiamo scelto questa data del pic-nic di Paquetta perché deve esser la nostra piccola risurrezione. Tutti insieme, tutti vicini per ammirare il parco che era ancora l’unica parte mai utilizzata. Abbiamo voluto costruire sull’idea del progettista Jean Marc Schivo, uno spazio di piante e fiori. A breve partirà il parco dell’energia per capire come bisogna preservarla: l’inizio di una nuova fase per unire Porto Maurizo e Oneglia» ha commentato il sindaco Claudio Scajola.

La parete verticale del depuratore è stata coperta da una “tappezzeria” di infiorescenze che presto sbocceranno e come sottolinea il sindaco «non è qualcosa da nascondere ma da esaltare perché renderà più green, verde e attenta la nostra popolazione».

«Dietro questa giornata c’è tanto lavoro, siamo entusiasti, vediamo i bambini felici a giocare: ci sta pagando molto vedere le persone contente. Un pic-nic sul prato, una rinascita vera e la fine di un periodo troppo buio» ha infine commentato l’assessore Laura Gandolfo che ha seguito i lavori.

Al taglio del nastro sul palco oltre al sindaco Scajola, l’assessore Gandolfo e il consigliere Montanaro, la piccola Irene Parisi, protagonista del programma televisivo di Italia1 “Back to school” e tanti bambini ucraini e di altre comunità, arrivati ad Imperia.