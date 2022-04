Pesca, vice presidente Piana: «maggiore attenzione al compart, dall'ittiturismo alle attività pedagogiche» - Riviera24

Genova. È stato approvato dalla Giunta su proposta del vice presidente e assessore alla Pesca e Acquacoltura Alessandro Piana, il bando sulla misura 1.30 del FEAMP (Fondo europeo per la politica marittima, la pesca e l’acquacoltura) per oltre 42 mila euro.

«Le domande sono destinate alla diversificazione e alle nuove forme di reddito dei pescatori – spiega il vice presidente Piana – per lo sviluppo delle attività complementari quali investimenti a bordo, turismo legato alla pesca sportiva, ristorazione, servizi ambientali e attività pedagogiche. E’ finanziabile il 50% delle spese ammesse con termine ultimo per la presentazione delle domande di sostegno il 10 maggio. Oltre a questa misura ricordo che sono in pagamento gli aiuti per venire incontro alle difficoltà delle imprese ittiche a seguito degli arresti temporanei dell’attività di pesca causa Covid-19, con un plafond totale di 200 mila euro, che implementeremo a breve , dopo l’approvazione del ministero, con ulteriori fondi per oltre 100 mila euro».