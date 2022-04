Pd di San Lorenzo e Santo Stefano al Mare in piazza per la campagna di tesseramento 2022 - Riviera24

Santo Stefano al Mare. «Come circolo Pd di Santo Stefano al Mare e San Lorenzo al Mare abbiamo al centro delle nostre politiche i valori della resistenza, della lotta al nazi-fascismo e a tutti i totalitarismi e siamo da sempre dalla parte di chi lotta per la libertà. Per questo in occasione dei festeggiamenti del 25 aprile saremo in piazza, domenica 24 aprile a partire dalle 10, nel centro storico di Santo Stefano al Mare, per un momento di condivisione e partecipazione democratica, in un periodo particolare della vita del nostro partito come la campagna di tesseramento 2022» – afferma il segretario di circolo Pd di Santo Stefano al Mare e San Lorenzo al Mare, Alberto Giorgini.

«La nostra partecipazione non sarà solo simbolica ma parte integrante di un processo di rinnovamento che deve portare nuova linfa vitale nel dibattito pubblico. Invitiamo numerosa la cittadinanza per questo incontro di sana condivisione e amicizia» – dice il segretario di circolo, Alberto Giorgini.