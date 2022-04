Pasqua 2022, il presidente di Regione Liguria Toti: «Momento di rinascita» - Riviera24

Genova. «Se la Pasqua è la festa della Resurrezione e della rinascita, del nuovo inizio, questa Pasqua ha davvero questo significato. Anche lo scorso Natale lo abbiamo potuto trascorrere un po’ meglio, ma questa volta forse davvero ci sentiamo un po’ fuori dalla pandemia. Certo il Covid esiste ancora, anche in queste ore ci sono persone nei nostri ospedali che vengono curate, ma non è più quel nemico oscuro che ci ha terrorizzato. Lo conosciamo, lo sappiamo curare, abbiamo i vaccini che sono una grande arma, e se possiamo festeggiare questa Pasqua è anche merito dei vaccini. È un momento di festa religiosa, ma è anche un momento di vacanza e di gite: le prenotazioni nei nostri alberghi e nei nostri ristoranti ci dicono che il mondo è ripartito e soprattutto che ha voglia di ripartire». Così dice il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti in occasione della Pasqua 2022.