Pallanuoto, la formazione maschile della Rari Nantes attende Crocera Stadium, le giallorosse invece saranno di scena in Sardegna

Imperia. Turno casalingo per la squadra maschile di pallanuoto della Rari Nantes Imperia che, oggi alle ore 15, ospiterà Crocera Stadium. La partita della ‘Cascione’ sarà diretta dagli arbitri Matteo Giacchini e Stefano Scappini, con delega affidata ad Emanuele Costa. Sarà la partita degli ex, con tanti volti noti da entrambe le parti; meno di un mese fa, i giallorossi vinsero l’andata a Sampierdarena per 4-11.

Domani, alle ore 11:30, la Rari Nantes Imperia femminile sarà di scena al Centro Nuoto di Quartu Sant’Elena contro la Promogest. La squadra vuole rialzare la testa dopo la sconfitta di Treviglio e, per la trasferta in Sardegna, Enrico Gerbò recupera capitan Sarah Sowe tra i pali della porta. Ad arbitrare l’incontro sarà il signor Andrea Zedda.