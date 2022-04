Pallanuoto, due sconfitte in altrettante partite per le prime squadre della Rai Nantes Imperia

Imperia. Sabato amaro per la Rari Nantes Imperia che, nonostante le buone prestazioni, incappa in due sconfitte tra la formazione maschile e quella femminile.

La squadra allenata da Andrea Pisano cede per 9-10 a Rari Nantes Arenzano e così tornare a conoscere il dispiacere della sconfitta casalinga, dopo cinque turni. Partenza a razzo dei biancoverdi che si portano sullo 0-2, poi però i giallorossi ritrovano il bandolo della matassa e conducono i giochi per quasi tutto il match. Si portano sul +2 in tre circostanze ma non basta per mettere al sicuro il punteggio, oltre a due rigori parati da Federico Merano. Somà trova la rete del vantaggio a 160 secondi dalla sirena finale ma un black-out nella formazione di casa consegna i tre punti agli ospiti.

R.N.IMPERIA – R.N.ARENZANO 9-10

(3-3; 3-1; 2-3; 1-3)

IMPERIA – Merano, Giordano, Barla, Grosso, Gandini, Merano G., Lengueglia, Corio 2, Taramasco N. 2, Somà cap. 2, Rocchi 2, Cesini 1., Taramasco F. All.: Pisano

ARENZANO – Valenza, Masio, Cedro, Lottero, Bruzzone 2, Recagno, Ghillino 1, Piccardo, Ricci 1, Delvecchio W.1, Rasore 1, Bragantini 4, Delvecchio F. All.: Patchaliev

Usciti per limite di falli: Bruzzone (A) e Somà (I) nel quarto tempo. Sup.Num.: 2/8 Imperia, Arenzano 4/12 + 3 rigori (uno trasformato e due parati da Merano).

Le RariGirls cedono 11-8 contro Locatelli, nell’anticipo della ‘Sciorba’ a Genova. Dopo l’equilibrato 1-1 del primo periodo, le giallorosse prendono le misure e riescono a chiudere in vantaggio il secondo periodo per 4-5. Sale in cattedra Sara Amoretti, con una tripletta, che fraseggia al meglio con Carla Comba. Le padrone di casa però rimangono sempre attaccate nel punteggio. Anzi con il terzo periodo arriva anche il sorpasso, nonostante la prestazione egregia di Giorgia Cappello tra i pali. Pareggia Elisabetta Sattin per il momentaneo 6-6, poi Accordino anticipa la sirena per accorciare sull’ 8-7. Nell’ultimo tempo, ancora Amoretti insacca il pari momentaneo (e il poker personale) poi Locatelli mostra i muscoli e fa suoi i tre punti.

Le giallorosse avranno poche ore per riposarsi dato che già domani torneranno in acqua, alla ‘Mompiano’ di Brescia per recuperare il match contro le lombarde. Fischio d’inizio previsto per le ore 13:30.

LOCATELLI – R.N.IMPERIA 11-8

(1-1; 3-4; 4-2; 3-1)

LOCATELLI – Avenoso, Bianco 5, Donato 1, Canepa, Ravenna, Padula, Rossi I. 3, Frisina, Medicina, Pizzimbone, Minuto, Polidori 1, Bianchi 1. All.: Carbone

IMPERIA – Sowe, A.Amoretti, Martini, S.Amoretti 4, Mirabella, Iazzetta, Comba 2, Ferraris, Accordino 1, Sattin 1, Cappello. All.: Gerbò

Uscita per limite di falli Comba (I) e Donato (L) nel quarto tempo. Sup.Num.: Locatelli 2/12 + due rigori realizzati; Imperia 1/8 + due rigori realizzati