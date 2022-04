Ottimi risultati per la Sanremo Like Swim

Sanremo. Nel concentramento “Liguria Ponente” tenutosi ad Albenga lo scorso weekend, a recitare un ruolo da protagonisti sono stati – ancora una volta – gli atleti “Esordienti B” e “Propaganda” della Sanremo Like Swim.

Il punto esclamativo sulla trasferta ingauna dei primi l’ha messo Michele Bertocchi (2012), primo al traguardo sia nei 400 stile libero, sia nei 100 misti. Ma Giada Viacava (2012) non è stata da meno, con la conquista di un doppio argento strappa applausi nei 100 misti e 50 farfalla. Un altro nuotatore che ha preso la salutare abitudine di salire ripetutamente sul podio è stato Giacomo Lanteri (2011), che ha chiuso sul terzo gradino i 400 sl e i 100 misti. Una menzione d’onore è doverosa, però, anche per Giulia Scarlatti (2012), quarta nei 50 farfalla e quinta nei 100 misti, per Veronica Scardetta (2013), quarta nei 100 misti e quinta nei 50 farfalla, e per Claudia Gibelli (2012), quinta nei 50 farfalla e ottava nei 100 misti. Ma attenzione anche alle staffette miste made in Sanremo Like Swim, altro crack della giornata, che hanno monopolizzato i 4×50 rana occupando i piani più alti del podio (primo il poker Giacomo Lanteri, Giada Viacava, Giulia Scarlatti e Mattia Bertellini, secondo l’altro quartetto Luigi Reggio, Claudia Gibelli, Michele Bertocchi e Veronica Scardetta. Tra gli atleti fin qui non ancora apparsi nei “tabellini”, infine, non si possono non citare Giorgia Lasalandra e Aleksi Pedrazzini, autori di ottime prestazioni.

Per tutti, dunque – ormai piacevolissima abitudine –, il conforto non solo di un ottimo piazzamento, ma anche quello di un riscontro cronometrico importante unito ai progressi tecnici rilevati dagli allenatori. Chiuso l’ampio resoconto sugli “Esordienti B”, passiamo al settore “Propaganda”, al foltissimo e affiatatissimo gruppo di ragazze e ragazzi che si allenano ogni settimana nei tre impianti di Taggia, Sanremo e Bordighera. Merito, questo, delle qualità umane (oltre che tecniche) e della sinergia tra gli allenatori Stefano Martini, Omar Aschero, Marika Poletti e Cristina Avallone; un plusvalore che il presidente Sebastiano Bonaccorso – spettatore delle gare di questa terza prova regionale – ha potuto toccare con mano una volta in più. E mentre continuano a spuntare sorrisi e a cadere “personal best”, ecco lo splendido trionfo della staffetta femminile nella 4×50 rana (2014 e successivi) con Bianca Salvi, Giulia Giretti, Giulia Sindoni e Claudia Massimino Ozenda, e il bronzo dei colleghi della maschile (2013 e successivi), nella stesso stile e sulla stessa distanza, con Jonathan Grella, Tommaso Bertellini, Matteo Bulzoni e Tommaso Pellegrino. Per l’ennesimo fine settimana da lasciare senza fiato.