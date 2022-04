Ospedaletti, Rievocazione Storica: definito il cronoprogramma - Riviera24

Ospedaletti. Alla presenza del sindaco Daniele Cimiotti e dell’assessore al Turismo e Sport Giacomo De Vai, si è svolta una riunione nella Sala Consigliare con il presidente del Comitato Circuito di Ospedaletti, Raffaele ‘Jug’ Cardone e i suoi collaboratori in vista dell’atteso appuntamento con la ‘Rievocazione storica’ dedicata alle moto del prossimo 5 e 6 giugno.

L’evento ha subìto due dolorosi rinvii causa pandemia. Nel corso della riunione, è stato definito il cronoprogramma di avvicinamento all’evento, gli impegni a carico della Commissione tecnica e i successivi passi da affrontare (premi, sponsor, sicurezza, parking, eccetera). Diverse associazioni di volontari saranno

coinvolte.

E’ stata molto gradita e sicuramente utile la presenza alla riunione di Amilcare Ballestrieri che ha disputato diverse edizioni della gara sul tracciato ospedalettese di 3,380 km, e quella di Gianni De Matteis, ex pilota motociclistico di campionati internazionali compresa la Superbike, che si sono messi a disposizione per consigli tecnici e su come affrontare le insidie del tracciato.