Ospedale di Bordighera, terminati i lavori del nuovo reparto di dialisi

Bordighera. Sono terminati i lavori per la costruzione del nuovo reparto di dialisi dell’ospedale Saint Charles di Bordighera. Lo ha reso noto il sindaco della Città delle Palme Vittorio Ingenito. «Nel pomeriggio, accompagnati dal dottor Silvio Falco, con l’assessore Stefano Gnutti abbiamo potuto apprezzare la struttura, che rappresenta un’eccellenza sanitaria e riveste un’importanza fondamentale per i cittadini e gli ospiti del comprensorio – ha dichiarato Ingenito -. Un sentito ringraziamento al dottor Ervo e a tutta la sua equipe per aver seguito giorno dopo giorno, con passione e dedizione, la realizzazione del reparto».

Il reparto, che conta in tutto 13 postazioni, sarà aperto entro giugno e offrirà assistenza a tutti i cittadini ed eventualmente ai turisti che necessitino di assistenza.