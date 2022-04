Nuovo locale a Ventimiglia, nella pedonale via Hanbury ha aperto Ohana - Riviera24

Ventimiglia. La pedonale via Hanbury, cuore della movida ventimigliese, ha un nuovo locale: ha aperto ieri pomeriggio “Ohana” gestito da Laura e dalla figlia Carlotta. All’inaugurazione erano presenti diverse autorità, tra cui il sindaco Gaetano Scullino, il deputato Flavio Di Muro e il consigliere regionale Mabel Riolfo.

Piatti caldi, stuzzichini gustosi in collaborazione con Alex’s kitchen e drink. Il locale, con ampio dehors, è aperto anche la domenica. Per un pranzo tra amici e un aperitivo in famiglia, perché “Ohana” vuol dire proprio questo: famiglia.