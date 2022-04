Nuovi appuntamenti dei Francesisti a Sanremo - Riviera24

Sanremo. La sezione sanremese della SIDEF – Società Italiana dei Francesisti ha presentato negli scorsi giorni il programma di appuntamenti culturali per il mese di aprile. Dopo l’incontro d’apertura tenuto con successo venerdì scorso, il nuovo incontro sotto l’insegna di “Café Philo” è previsto giovedì 7 aprile presso la sala dell’Hotel Riviera di corso degli Inglesi, che è peraltro la sede dell’associazione. Alle 18 prenderà la parola il musicista, scrittore ed editore Freddy Colt per illustrare ai presenti il suo ultimo lavoro letterario, che in realtà costituisce il suo debutto come narratore.

Colt è infatti prolifico saggista con al suo attivo oltre venti volumi tra storia locale, musicologia, araldica, agiografia oltre ad alcune traduzioni di testi dal francese medievale e dall’inglese moderno. In questo caso presenta un’opera di narrativa dal titolo “Il Principe di Castelbajardo”, una sorta di breve romanzo storico ambientato tra Sanremo e Bajardo a cavallo di due secoli: l’Ottocento e il Novecento. Una storia avvincente di un principe non riconosciuto, figlio illegittimo di un esponente della Casa Reale che sarebbe vissuto ignaro della sua vera identità, anche se la “vox populi” lo aveva sempre additato come “principino”. Il volume è già alla prima ristampa dopo l’uscita nello scorso dicembre, e questa nuova edizione, sempre a cura de Lo Studiolo, presenta una nuova copertrina illustrata dal giovane disegnatore Jacopo Schiano di Tunnariello.

Il programma della SIDEF proseguirà lunedì 11 aprile al Cinema Ariston Roof con la proiezione di un film in lingua originale “Illusions perdues” per la rassegna cinematografica in lingua francese. Il film sarà introdotto dal dottor Julien Simonpieri. Ci saranno tre proiezioni: alle 16,30, alle 19,15 e alle 21,15.

Venerdì 15 aprile alle 17, a Bordighera presso la Chiesa Valdese di via Vittorio Veneto i francesisti organizzano un concerto d’organo del maestro Giuseppe Venturelli. Come ricorda la fiduciaria della sezione di Sanremo, la professoressa Graziella Ferrari: «le iniziative della SIDEF sono sempre volte alla condivisione tra cultura francese e cultura italiana, e proseguiranno nei prossimi mesi con nuovi incontri di carattere letterario,

cinematografico e musicale». La cittadinanza è sempre invitata ad intervenire.