New Racing for Genova al Rallye Sanremo con dieci equipaggi - Riviera24

Genova. Presente, come sempre, in forze alle gare liguri, la New Racing for Genova parteciperà numerosa anche al Rallye Sanremo, in programma venerdì e sabato. Il sodalizio diretto da Raffaele Caliro schiererà due equipaggi nella sfida valida per il “tricolore” e otto in quella valevole per la Coppa di Zona 2.

69° Rallye Sanremo – Grande attesa per il debutto nel Campionato Italiano Assoluto Rally Junior di Matteo Ceriali e Luca Ferraris con la Renault Clio Rally5, vettura testata dal giovane pilota torinese lo scorso fine settimana al Rally Team 971, dove ha ottenuto un’ottima tredicesima piazza assoluta finale e la seconda posizione sia di Gruppo che di Classe. La gara “tricolore” vedrà al via anche i coniugi Nicolò Ventoso e Teresa Varalla con una Suzuki Baleno di Classe RST.

14° Sanremo Leggenda – Nella gara regionale, valida per la CRZ 2, riflettori puntati su Alberto Biggi e Andrea Segir che, con la loro Skoda Fabia, cercheranno un piazzamento di prestigio. Così come i coniugi Michele Guastavino – Laura Bottini (Peugeot 208 Rally4), che questo rally l’hanno vinto nel 2019 e ci tengono un sacco a portare a casa un risultato di livello. Attesa per il debutto assoluto di Mauro Terrile, che sarà della partita con l’esperto Federico Capilli alle note e al volante di Renault Clio Rally5. Con una vettura analoga correranno anche Massimo Garbarino e Monica Briano mentre Federico Gangi cercherà una conferma con la Renault Clio R3C insieme a Christian Trivellato. Tutta da seguire in classe N2 la sfida di scuderia tra le Peugeot 106 di Davide Melioli – Stefano Tiraboschi e di Lorenzo Lanteri – Luca Pierani. Attesa in classe A5, infine, anche per i fidanzati Nicolò Franca – Alessia Beroldo (Peugeot 106).

Trofeo Predator’s Factory – Confortante debutto, a Varano de’ Melegari, nella prova d’apertura di questa serie articolata su sei gare, per il savonese Egidio Aragno che, al volante della monoposto Predator’s PC015H motorizzata Honda 600, pur incappando in un testacoda, che gli è costato la seconda piazza nella Gara 1, e nell’intervento della safety car, quando era in rimonta, si è confermato pilota veloce e con già un buon feeling con la vettura.