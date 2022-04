Nell'Imperiese è arrivato il Caf Patronato Real Service - Riviera24

Imperia. Nell’Imperiese ha aperto il Caf/Patronato Real Service con sede principale a Imperia in via G. Amendola n. 88, ma attivo in tutta la provincia con appoggi a Bordighera e a Sanremo.

L’idea nasce dalla collaborazione di due donne con comprovata esperienza nel settore che hanno deciso di unirsi per dar vita ad un centro servizi di ampio spettro, che possa sopperire alla sempre maggior richiesta da parte dei cittadini.

Dopo aver maturato le competenze necessarie, si è deciso di creare questo ufficio al fine di poter dare un servizio completo, dinamico, veloce e competente avvicinandoci ai nostri assistiti per soddisfare le loro esigenze.

«Il tutto è stato possibile anche grazie al supporto mostrato dalla sede nazionale della Confeuro che ci ha offerto la possibilità di aprire la sede provinciale ad Imperia, ma dandoci l’opportunità di coprire tutta la Provincia, proprio con lo scopo mirato di per poter offrire una vasta gamma di servizi anche in zone scoperte».

Presso gli uffici di Real Service è possibile prenotare un appuntamento per usufruire di tutti i servizi Caf e Patronato tra cui contratti di locazione, permessi di soggiorno, assistenza sindacale, rilascio Spid, assegno unico e anche presentazione del modello 730 e modello Unico, insieme a molteplici altri servizi dedicati al cittadino.

«Inoltre, visto l’imminente inizio della campagna fiscale, vi invitiamo a prendere appuntamento presso uno dei nostri uffici, offrendovi anche la possibilità di usufruire di una prima consulenza gratuita».

Per fissare il vostro appuntamento in tempi celeri è sufficiente chiamare i seguenti numeri: 3757027291 Cristiana, 3757027292 Dalila, 0183684493. In alternativa potete mandare una mail all’indirizzo info@realserviceimperia.it oppure visitare la pagina Facebook Patronato Caf Imperia.