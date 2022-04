Imperia. “W Putin” e una “Z”, simbolo dell’esercito russo sono comparse oggi sulla strada che collega Dolcedo e Pantasina, frazione del comune di Vasia, nell’entroterra di Imperia. Non è la prima volta, dall’inizio della guerra in Ucraina, che scritte del genere compaiono in provincia, per essere poi fatte cancellare in poche ore dalle amministrazioni comunali.