«Nasca un 25 aprile per l'Ucraina», Sanremo celebra la Liberazione - Riviera24

Sanremo. «Nasca un 25 aprile per l’Ucraina». A lanciare la proposta è stato il sindaco Alberto Biancheri che questa mattina ha partecipato alle celebrazioni per la festa della Liberazione. Il 77° anniversario della caduta del nazi-fascismo per opera delle forze alleate e dei combattenti partigiani, è iniziato con un raduno in piazza Colombo da dove è partito un corteo, seguito da moltissimi cittadini, che ha attraversato via Matteotti e corso Mombello fino a Pian di Nave, giardini Gino Napolitano, dove si è tenuta l’orazione ufficiale a cura dell’ex vicesindaco Leandro Faraldi. Qui è stata deposta la corona d’alloro al Monumento alla Resistenza, momento seguito dall’intervento della presidente Amelia Narciso della sezione Anpi di Sanremo “Gian Cristiano Pesavento”.

«Dopo due anni di restrizioni finalmente siamo tutti qui a celebrare questo giorno. Una giornata per ricordare e dare merito a tutta la resistenza matuziana, dove militò anche Italo Calvino di cui il prossimo anno ricorre il centenario. In questa giornata diventa difficile non pensare a cosa succede alle porte dell’Europa. Ogni anno ripetiamo che la storia ci dovrebbe insegnare a non ripetere certi errori. Oggi contiamo 5 milioni di profughi, tra i quali tantissime donne e bambini. Auspico che possa nascere un 25 aprile anche per l’Ucraina» – ha dichiarato il sindaco Biancheri, commentando anche le recenti elezioni francesi che hanno visto la riconferma di Macron: «Un bel segnale per l’Europa».

Tra le autorità presenti anche il vicesindaco Costanza Pireri, gli assessori Silvana Ormea, Massimo Donzella, Giuseppe Faraldi e Massimo Rossano, le più alte cariche civili e militari locali e alcuni militanti per la non violenza che hanno esposto le bandiere della pace. Da parte di tutti un messaggio unanime per la pace in Ucraina: «Cessate il fuoco».

(Nel video l’intervista ad Amelia Narciso e al primo cittadino di Sanremo)