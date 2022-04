Muore e lascia tutto al Comune di Triora, ma il lascito rischia di essere un debito e l'ente lo rifiuta - Riviera24

Triora. Il consiglio comunale di Triora ha deciso di rinunciare al lascito testamentario che una donna, prima di morire, aveva indirizzato all’ente perché non sussistono «ragioni di interesse pubblico […] visto il valore relativamente basso di detti immobili, ma soprattutto considerato che l’acquisizione al patrimonio del Comune di Triora comporterebbe un inutile onere di controllo e manutenzione che finirebbe per influire negativamente sul bilancio dell’Ente».

Il 23 marzo scorso, il Comune ha appreso di essere beneficiario di un lascito immobiliare i cui dettagli erano contenuti nel verbale di pubblicazione del testamento olografo di una signora, Giovanna V., che aveva dichiarato le sue ultime volontà al notaio di Imperia Gabriela Amadeo. Ad eccezione di una abitazione in Corso Italia, lasciata al figlio, la donna aveva disposto che tutto il restante patrimonio immobiliare, composto da terreni e un secondo edificio, diventassero di proprietà comunale.

Un lascito, però, di cui vengono evidenziate numerose criticità: «la maggior parte dei terreni in elenco risulta essere ubicata in zona agricola o in territori non insediabili del Piano Urbanistico Comunale», si legge. E ancora: 1tutti i terreni risultano essere in zona soggetta a vincolo paesaggistico», «la maggior parte dei terreni non è raggiungibile da mezzi meccanici o da strade carrozzabili»; «sarebbero necessari cospicui interventi di manutenzione straordinaria o bonifica sulla quasi totalità dei terreni al fine del raggiungimento e mantenimento degli stessi», che tra l’altro «risultano per lo più collocati in aree distanti da nuclei abitati» oltre ad essere «frammentati e distanti gli uni dagli altri» e a presentare «superfici singole relativamente ridotte». In sostanza, i terreni «non presentano al loro interno fonti di approvvigionamento idrico direttamente fruibile» e «non hanno piantagioni di alcun tipo che possano conferire un qualche valore».

Per quanto riguarda l’immobile, invece, questo «si trova in condizioni di forte stato di degrado con perdita della copertura ormai da molti anni che ha comportato un continuo dilavamento delle murature e la presenza di piante all’interno della proprietà, inoltre nel breve tempo potrebbe avere necessità di un intervento di messa in sicurezza per garantire la pubblica incolumità per i passanti lungo via Borgosano».

Per questi motivi, il consiglio comunale ha ritenuto opportuno rinunciare alla disposizione testamentaria.