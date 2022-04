Morto l’ex comandante dei forestali di Ventimiglia Mario Anderle

Camporosso. Lutto nell’Intemelio per la morte di Mario Anderle, 68 anni. Conosciutissimo e molto stimato, Anderle a lungo aveva ricoperto il ruolo di comandante della Forestale a Ventimiglia. Da tempo in pensione, non ha mai smesso di aiutare gli altri, mettendosi a disposizione ogni volta che poteva. Recentemente, aveva tra l’altro deciso di dare ospitalità a una famiglia di profughi ucraini in fuga dalla guerra.

Sportivo e appassionato di bici, era un uomo forte ed energico che amava cimentarsi in diversi lavori.

Anderle abitava a Camporosso insieme alla moglie Rossana, ex infermiera. Lascia anche il figlio architetto Dario.

La notizia della morte dell’uomo ha suscitato profondo cordoglio. «Che brutta notizia – scrive Mauro A.R. – Ciao Mario, sei stato il mio primo Comandante a Ventimiglia, R.I.P». E Natalia B.: «Ciao Anderle ne abbiamo fatte tante insieme, di strigliate me ne hai date. Così energico ti ricorderò sempre. Condoglianze a tutta la famiglia». «Che brutta notizia! Di Mario non posso che dire bene! – scrive Stefano O. -È stato più un fratello maggiore che un comandante. Riusciva a farsi rispettare senza fare pesare il suo ruolo. Professionalmente era molto competente e umanamente eccezionale. Una grave perdita, di quelle che lasciano un grande vuoto. Ciao Mario, fai buon viaggio e un abbraccio alla famiglia».