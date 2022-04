Mondo polizze: è caccia al risparmio per l’assicurazione auto online - Riviera24

Il ramo delle assicurazioni è uno fra quelli che, negli ultimi anni, ha influito maggiormente l’influsso della rivoluzione digitale. Sono sempre di più, infatti, gli italiani che scelgono di sottoscrivere un’assicurazione online, approfittando delle offerte speciali e degli sconti che caratterizzano gli operatori sul web.

Il campo dell’rc auto non fa eccezione, inoltre, essendo quest’ultima obbligatoria per legge, la ricerca del prezzo più basso è uno fra gli elementi maggiormente tenuti in considerazione dagli utenti.

Secondo gli ultimi dati, il prezzo per la sottoscrizione di un premio assicurativo sta lentamente

tornando a salire, in linea con il rialzo generale del costo della vita dovuto all’inflazione, pertanto, assicurarsi di trovare la miglior condizione contrattuale per assicurare il proprio mezzo diventa una priorità.

Il web offre interessanti opportunità di risparmio, soprattutto se si sceglie di utilizzare un sito comparatore che si occupa di effettuare una prima scrematura delle polizze sulla base delle indicazioni fornite dall’utente.

In questo ambito, il sito di 6sicuro rappresenta un vero e proprio punto di riferimento nel settore: il suo servizio gratuito, infatti, permette di trovare l’assicurazione auto online più indicata per le proprie necessità dando la possibilità di mettere a confronto le proposte delle principali compagnie del momento.

Come risparmiare con l’assicurazione auto online

La sottoscrizione di una polizza assicurativa che copra gli eventuali danni causati dal proprio veicolo è stata resa obbligatoria dalla legge italiana da molti anni.

Per questo motivo, prima di firmare un contratto con una compagnia assicurativa, è consigliabile confrontare più preventivi in modo da avere diverse alternative e poter effettuare poi la scelta più conveniente. Il costo di un rc auto, ovvero il cosiddetto “premio” assicurativo, può essere influenzato da numerose variabili che non sono uguali per tutte le compagnie e solo un attento paragone fra le varie proposte consente di trovare l’assicurazione ideale, quella, cioè, che prenda in considerazione sia l’aspetto economico che quello della sicurezza.

È importante ricordare che l’rc auto ha la funzione di coprire solo i danni causati a persone o a cose che derivano da un sinistro stradale: ciò significa che per tutelare sé stessi e il proprio mezzo in modo più completo, potrebbe essere utile integrare questo obbligo assicurativo previsto dalla legge con una polizza che includa anche le garanzie accessorie.

Queste ultime possono essere di varia natura: esiste ad esempio, la garanzia che protegge da furto e incendio, quella che risarcisce l’eventuale rottura dei cristalli dell’auto, fino a quella che copre le conseguenze che in caso di infortunio del conducente. Le opzioni che concorrono a determinare il prezzo finale di una polizza, quindi, sono numerose, pertanto è consigliabile confrontare le varie opzioni e solo dopo un’attenta riflessione, effettuare una scelta.

Come confrontare le rc auto online

Confrontare le varie proposte delle compagnie assicurative online è molto semplice, basta inserire alcuni dati all’interno di un sito comparatore, come ad esempio quello di 6sicuro.it, per avere una lista delle migliori offerte.

In genere, le informazioni che vengono richieste riguardano la propria identità personale (compresa la località di residenza e la data di nascita, che sono uno dei parametri più utilizzati per determinare il premio assicurativo) e il mezzo di cui si è attualmente in possesso. Di norma occorre inserire poi la targa del veicolo che si intende assicurare, la data di immatricolazione e di acquisto del mezzo, una stima dei km percorsi durante l’arco di dodici mesi e la presenza, o meno, di un sistema di antifurto montato sull’auto.

Inoltre, sarà poi necessario comunicare delle informazioni aggiuntive, come la presenza di altre persone all’interno del nucleo famigliare che potrebbero guidare l’auto e il possesso, o meno, di un parcheggio protetto dove collocare la macchina quando non la si guida.