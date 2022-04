Monaco, "Tremori" in mostra al Nouveau Musée National - Riviera24

Monaco. Fino a domenica 15 maggio al Nouveau Musée National de Monaco a Villa Paloma vi sarà l’esposizione di “Tremori – Acquisizioni recenti del Nuovo Museo Nazionale di Monaco”.

Ideata da Célia Bernasconi, curatrice della mostra, chief curator al NMNM, la mostra riunisce opere contemporanee di diciassette artisti viventi, tra cui nove donne, di dodici nazionalità diverse. Tutti loro hanno in comune che rispondono alla definizione di pensiero tremante che, nelle parole del poeta Édouard Glissant «ci unisce nella diversità assoluta, in un turbine di incontri». Installazioni video, sculture, dipinti, fotografie, traducono i tremori della contemporaneità, offrendo visioni multiple e impegnate del mondo globalizzato e della fragilità delle nostre società.

Come sismografi del mondo contemporaneo, gli artisti Yinka Shonibare CBE (RA), Sylvie Blocher, Arthur Jafa, Helen Johnson e Clément Cogitore invitano a decentrare lo sguardo e decolonizzare il pensiero; Candice Breitz, Latifa Echakhch e Petrit Halilaj mettono in discussione i fondamenti identitari delle culture popolari; le pratiche transdisciplinari di Brice Dellsperger, Pauline Boudry e Renate Lorenz o anche Nan Goldin scaturiscono dalla visibilità delle culture queer; infine Steve McQueen, Apostolos Georgiou, Hans Schabus, Katinka Bock e Laure Prouvost si concentrano sui processi di rappresentazione e scomparsa dei corpi.

Tutti i martedì dalle 12:30 alle 14 l’ingresso è gratuito e le visite sono guidate mentre vi saranno laboratori per famiglie ogni sabato alle 15 nei periodi espositivi, partecipazione gratuita previo pagamento della quota di ingresso, se prevista. Adatto a bambini dai 7 ai 12 anni. Prenotazione via email a public@nmnm.mc.

Cacce al tesoro nei giardini delle Ville: tutti i fine settimana durante i periodi espositivi. Attività autonoma, adatta a bambini dai 7 ai 12 anni. Durante le vacanze scolastiche vengono organizzati laboratori per bambini intorno alle mostre offerte dal NMNM.