"Monaco – Alessandria" in esposizione al Nuovo Museo Nazionale - Riviera24

Monaco. Fino a lunedì 2 maggio al Nuovo Museo Nazionale di Monaco a Villa Sauber si potrà visitare la mostra “Monaco – Alessandria”: La grande deviazione città-mondi e surrealismo cosmopolita.

Monaco-Alessandria si presenta come una mostra emancipata dallo spettro della storia dell’arte nazionalista ed europea-centrica. È notevole in questo senso partire da Monaco e dal suo Nuovo Museo Nazionale per ripensare le relazioni nord-sud, in particolare tra le aree chiave dell’Europa mediterranea, comprese le sue dimensioni africana e orientale.

In questa prospettiva, il NMNM in collaborazione con Zamân Books & Curating, si propone di creare un dialogo tra Monaco e Alessandria, ovvero due città-mondo con legami eloquenti ma poco conosciuti, che si intrecciano nel cuore del 20° secolo attraverso le transnazionali temi: balletti e spettacoli (post)orientalisti, surrealismo meridionale, fauna e flora, erotismo femminista, sviluppo urbano e vita notturna; infine, i simboli e la poetica del cosmopolitismo attraverso due grandi crocevia mediterranei; entrambi segnati tanto dall’impronta dei sogni e dei miti turistici quanto da quella delle avanguardie in esilio. Al di là dei grandi temi evocati, si tratta di scrivere una nuova pagina in questa storia connessa e spesso francofona, anche se plasmata tra più aree di contatto (Monaco, come questi altri crocevia di influenza, è stata costruita attraverso un grande mix di popolazioni e comunità); non terre di immigrazione ma vere e proprie cosmopoli: città portuali con centinaia di nazionalità diverse attraverso la loro storia migratoria, politica e culturale – al di là del rapporto tra locali e stranieri, città del mondo. Naturalmente su due scale molto diverse, quella specifica di Monaco (il secondo stato indipendente più piccolo del mondo dopo il Vaticano) e quella di Alessandria (“la” capitale del Mediterraneo tra il 1850 e il 1950) ma che si fondono nella dinamica del capitali mediterranee.

Monaco-Alessandria è anche caratterizzata da una forte presenza di protagoniste femminili di ogni ceto sociale, a lungo emarginate dalla storia autorizzata (scritta da uomini) mentre partecipano a pieno a queste avanguardie egittofile. Questa storia fatta di legami quasi segreti ma strutturando l’esperienza meridionale della modernità si incarna nelle figure di scrittori, poeti, pittori, decoratori e filosofi che incarnano tutti un desiderio di realizzarsi tra mondi fluidi e transfrontalieri; al di là del sorgere di nazionalismi e fascismi.