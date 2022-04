Molini di Triora ricorda i caduti e le vittime delle stragi della Seconda Guerra Mondiale - Riviera24

Molini di Triora. Anche il Comune di Molini di Triora ha ricordato i caduti e le vittime delle stragi della Seconda Guerra Mondiale.

Dopo la cerimonia ufficiale tenutasi nel capoluogo con la deposizione della corona d’alloro al monumento dei Caduti di tutte le guerre e l’omaggio floreale al monumento che ricorda l’eccidio del 4 luglio 1944 tenutosi alla presenza di vari amministratori comunali, con la presenza del parroco don Angelo e dei carabinieri della stazione di Triora, alcuni consiglieri comunali si sono recati anche nelle varie frazioni per onorare i caduti ponendo ai vari monumenti un omaggio floreale.

Quest’anno è stato particolarmente toccante la piccola cerimonia che si è tenuta davanti al monumento in ricordo del caduti ad Agaggio Superiore. Alla presenza di un gruppo di persone il presidente del Consiglio Comunale Cav. Gianluca Ozenda ha tenuto una piccola commemorazione chiedendo ad una dei presenti, Carla, figlia di un partigiano barbaramente trucidato dai nazifascisti, di ricordare la figura del suo papà e di tutti quelli che come lui persero tragicamente la vita. Una testimonianza veramente emozionante che ci fa comprendere l’importanza della libertà e della pace in un momento come quello attuale in cui nubi fosche di guerra si mostrano a noi.