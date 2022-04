Modella russa a Montecarlo fa a pezzi borsa di Channel per protesta contro le sanzioni

Monaco. Gli effetti del conflitto russo-ucraino si sentono anche nelle tranquille sponde del Principato. Ma, fortunatamente, di guerra vera e propria, in questo episodio, non se ne può parlare. Capita che una modella, Victoria Bonya nata nella ex Urss ma da anni stabilita a Montecarlo, si scagli contro il marchio di moda Channel, "reo" di aver seguito la politica sanzionatoria europea nei confronti della Federazione Russa, dove ha chiuso la sua catena di negozi e non esporta più le sue costose creazioni.

Lei, che adesso è anche un influencer su Istagram da 9,3 milioni di follower, ha postato sul social in questione un video dove fa a pezzi una borsa dell'atelier francese, tagliandola a forbiciate, in solidarietà con le sue connazionali rimaste in patrie e private della possibilità di spendere fior di rubli per un capo di vestiario alla moda. Anche quelle fuori dai confini della madre patria dicono di avere problemi con gli store di Chanel in giro per il mondo, dove sostengono di non essere ben accette e respinte dai commessi, fedeli aduna politica antirussa del brand. Alla pubblicazione del post non è mancata l'immediata, quanto veemente, reazione indignata degli utenti della rete, che fanno notare alla donna quanto il gesto rimarchi una totale mancanza di rispetto per il popolo ucraino, così come la sua pessima figura e quella che sta facendo fare a chi invece vuole sostenere.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da VICTORIA BONYA (@victoriabonya)

Bonya, 42 anni, è una modella, conduttrice televisiva e attrice russa. È diventata famosa dopo la sua apparizione nel reality show "Dom-2" sul canale russo TNT del 2006 Dom-2. E' stata ospite del programma "Cosmopolitan" ed è apparsa su varie copertine di riviste tra cui Maxim e l'edizione russa di Penthouse. Conta anche varie apparizioni in diversi video musicali.