Migranti investiti sulla A10, Mai (Lega): «Il ministro Lamorgese si svegli» - Riviera24

Genova. «Migranti a piedi in autostrada. Sono anni che denunciamo la grave situazione in A10 e alla fine, stamane, si è verificato un incidente mortale. Ormai tutti i giorni l’autostrada viene chiusa e la Polizia Stradale interviene per fermare i migranti sulle carreggiate. Il ministro Luciana Lamorgese forse questa volta capirà che il problema, in Liguria, esiste realmente. Ho sentito recentemente il ministro dell’Interno rispondere alle segnalazioni del deputato ventimigliese Flavio Di Muro, ma pare proprio che non abbia contezza di quella che è la triste realtà. È necessario, oltre che fermare gli sbarchi continui, intervenire sulla gestione della sicurezza al confine con la Francia e inviare Forze dell’ordine aggiuntive per garantire maggiore sicurezza. Una volta per tutte il ministro Lamorgese si svegli e si occupi del preoccupante fenomeno migratorio».

Lo ha dichiarato il capogruppo regionale Stefano Mai (Lega).