Sanremo. Ecco il consueto aggiornamento sul meteo del nostro meteorologo Giovanni Nebbia. Dal pomeriggio di oggi ed in estensione fino alla notte su domani, deboli fenomeni di instabilità atmosferica potranno interessare la nostra provincia. Essi saranno assai più attivi nel profondo entroterra o meglio dire sul comparto montuoso, dove si potranno presentare rovesci e qualche temporale.

La possibilità di sconfinamento costiero è risicata anche se presente, ma gli accumuli che ci potremo aspettare saranno più di disturbo che altro. In ogni caso la giornata trascorrerà sui toni del grigio, mentre domani saranno ben presenti spazi di sereno che ci consentiranno di celebrare la festa dei lavoratori in tranquillità. Il mare è calmo, sarà così anche i prossimi giorni a causa di una ventilazione fortunatamente scarsa e di direzione variabile. Da stasera avremo le temperature in lieve flessione, ma nelle ore centrali del giorno sia di oggi che di domani saranno comunque accettabili anche se probabilmente inferiori ai 20 °C. Bene, per oggi è tutto, augurandovi un buon primo Maggio, vi saluto e rimando a lunedì con il nuovo bollettino.

In carta notare gli accumuli di pioggia complessivi previsti tra stasera e lunedì 2. Questa carta fornisce un’indicazione di massima: ci fa capire che i fenomeni potrebbero sconfinare fin sulla costa, ma saranno di lieve entità, anche a causa degli scarsi contrasti presenti in atmosfera.