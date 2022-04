Maxi rissa al Resentello di Ventimiglia, tutti identificati: uomini, donne e un minorenne - Riviera24

Ventimiglia. Identificati dalla polizia tutti i coinvolti nella rissa di giovedì sera scorso nella zona del Resentello. Le segnalazioni, arrivate al numero d’emergenza poco dopo la mezzanotte, avevano riferito un violento parapiglia tra una decina di persone che si colpivano a vicenda.

Tuttavia, all’arrivo delle pattuglie subito intervenute in forze, le persone coinvolte si erano già dileguate. Gli agenti avevano rintracciato subito dopo, a breve distanza, due donne e un uomo che, inizialmente, dopo aver negato ogni coinvolgimento, avevano dichiarato di essere stati aggrediti da sconosciuti.

Ieri gli investigatori del locale commissariato a conclusione di una rapida indagine, hanno individuato otto persone ritenute responsabili del reato di rissa: tutte indagate in stato di libertà per rissa e deferite all’Autorità Giudiziaria del Tribunale di Imperia. Si tratta di cittadini italiani, tre uomini e cinque donne, tra le quali una minorenne.

Nessuno dei partecipanti alla rissa ha subito lesioni certificate dalle autorità sanitarie. Una donna che aveva riportato dei graffi al volto ha rifiutato di sottoporsi alle cure mediche proposte dagli agenti. Allo stato attuale delle indagini l’origine del diverbio, poi degenerato in plurime reciproche percosse, è stata ricondotta a futili motivi.