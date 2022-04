Masters 1000 Montecarlo, l’armese Fognini batte Rinderknech

Taggia. Esordio positivo per Fabio Fognini al Masters 1000 Montecarlo, in programma dal 9 al 17 aprile nel Principato di Monaco.

L’armese, che ha vinto il torneo nel 2019, al primo turno, andato in scena oggi, ha battuto il francese Arthur Rinderknech in tre set per 7-5 4-6 6-3. Rinderknech azzecca il primo break sull’1-1, subito cancellato, poi un altro a servire per il set sul 5-4 e nonostante un servizio vincente sul primo punto, Fognini rimonta e si aggiudica il primo set. Rinderknech riprende però il vantaggio nel secondo set ma alla fine Fognini, acclamato dai tifosi, è riuscito a conquistare la qualificazione al secondo turno dopo 2 ore e 29 minuti di gioco.

Il prossimo avversario del tennista di Arma di Taggia sulla terra rossa sarà Stefanos Tsitsipas.