Sanremo. Esordio negativo per Gianluca Mager al Masters 1000 Montecarlo.

Il tennista di Sanremo, dopo aver partecipato all’Atp Challenger Sanremo, torna in campo per il torneo di tennis in programma dal 9 al 17 aprile nel Principato di Monaco, dove affronta alle qualificazioni Emil Ruusuvuori.

Il sanremese alla fine cede dopo due set per 3-6 5-7.