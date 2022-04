Monaco. Continua il Rolex Monte-Carlo Masters nel Principato di Monaco. Ieri sul Campo Ranieri III si sono svolti i quarti di finale del singolare e doppio maschile dell’edizione 2022 del Masters 1000 Montecarlo.

Nel singolare maschile a inizio giornata Alejandro Davidovich Fokina sconfigge Taylor Fritz in tre set per 2-6 6-4 6-3. Fritz riesce a vincere il primo set, ma Davidovich Fokina rimonta conquistando il secondo set per 6-4 dopo un’ora e 41 minuti. Nella terza manche Fritz fa break una volta ma la perdita del suo servizio sul 3-3 è stata fatale. L’americano ha segnato solo 2 degli ultimi 18 punti della partita dopo aver subito tre shutout in soli quattro minuti. Fritz esausto alla fine cede dopo 2 ore e 25 minuti. Davidovich Fokina vola così in semifinale.

Grigor Dimitrov, invece, supera Hubert Hurkacz in tre set per 6-4 3-6 7(7)-6(2) dopo 2 ore 27 minuti di gioco qualificandosi così per le semifinali. Il bulgaro ha saputo prendere a proprio vantaggio gli scambi e fare il break decisivo sul 3-2 per concludere il set. Nella seconda manche, l’ex numero 3 del mondo non è riuscito a impedire a Hubert Hurcacz di rimontare che vince il set 6-3 grazie ad una magnifica palla ammortizzata. Nella terza manche Hurkacz, dopo che fa break per condurre a 5-4 e serve per il match, sbaglia il suo servizio e regala a Dimitrov la possibilità di tornare sul 5-5 e così alla fine è Dimitrov a imporsi 7 punti a 2 vincendo l’incontro.

Sulla terra rossa Alexander Zverev sconfigge l’italiano Jannik Sinner in tre set per 5-7 6-3 7(7)-6(5) al termine di uno scontro omerico di oltre 3 ore di gioco. Un incontro indeciso fino all’ultimo punto, disputato in un’atmosfera accesa dove il pubblico presente tifava per Sinner. Nella prima manche il tedesco passa in vantaggio e segna 13 punti consecutivi ma Sinner si riprende e sul 5-5 pari si sforza per fare il break su un attacco di rovescio lungo sulla linea, non concede alcun punto sul suo servizio e conclude così il primo set 7-5. Nella seconda manche Sinner sbaglia una volée di dritto e offre il break al tedesco che conclude così il set per 6-3. Nella 3° manche, sull’1-1 Jannik Sinner sbaglia la messa in gioco, offrendo un break al tedesco ma sostenuto dal suo pubblico, fa di tutto per tornare a 2 pari. Nel gioco decisivo, mentre Zverev effettua il minibreak grazie a un attacco di rovescio incrociato portandolo sul 3-2, l’italiano recupera di nuovo il punteggio: 4-4. Sinner però finisce per crollare e così due errori diretti regalano a Zverev la vittoria e un posto nella sua prima semifinale al Rolex Monte-Carlo Masters.

Infine, in serata Stefanos Tsitsipas riesce a battere Diego Schwartzman in tre set per 6-2 6(3)-7(7) 6-4. A soli 12 minuti dall’inizio della partita il greco era già in vantaggio di 3-0 e ci sono voluti 29 minuti affinché l’argentino evitasse i due zeri e segnasse il suo primo gioco per rimontare 5-1. Dopo un gioco di servizio di 8 minuti e due set point mancati, Schwartzman riesce a colmare un break di ritardo 5-2 ma Tsitsipas ha stretto il gioco e ha chiuso la manche per 6-2 in 43 minuti. Nella seconda manche Schwartzman, nonostante un 4° doppio fallo sul 6-5, è riuscito a spingere Tsitsipas al tie-break e a vincere la seconda manche. Tsitsipas però, dopo 2 ore 43 minuti, riesce alla fine a vincere l’incontro.

Masters 1000 Montecarlo, i quarti di finale

Oggi nella semifinale del singolare maschile scenderanno in campo Alejandro Davidovich Fokina che affronterà Grigor Dimitrov e Alexander Zverev che giocherà contro Stefanos Tsitsipas.

Nel doppio maschile invece, ieri, la coppia formata da Jamie Murray e Rohan Bopanna ha battuto il duo formato da Horacio Zeballos e Marcel Granollers in due set per 7(10)-6(8) 7(10)-6(8), mentre Juan Sebastián Cabal e Robert Farah Maksoud sono riusciti a sconfiggere Mate Pavić e Nikola Mektić in due set per 6-4 6-4. Infine Joe Salisbury in coppia con Rajeev Ram è riuscito a superare il duo formato da Tim Pütz e Michael Venus in due set per 6-4 6-3. Decisa a tavolino la partita tra la coppia formata da Jean-Julien Rojer e Marcelo Arévalo e il duo Marcelo Melo e Alexander Zverev.

Oggi nella semifinale del doppio maschile scenderanno perciò in campo Marcelo Arévalo in coppia con Jean-Julien Rojer che affronterà Juan Sebastián Cabal e Robert Farah Maksoud mentre Joe Salisbury insieme a Rajeev Ram giocherà contro Jamie Murray e Rohan Bopanna.

(Foto e video di Mayla Dalessio)