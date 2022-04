Mario Tozzi a Imperia: grande partecipazione all’incontro pubblico presso l’auditorium della Camera di Commercio

Imperia. É stato un evento davvero molto sentito quello svoltosi ieri sera presso l’auditorium della Camera di Commercio.

Ospite d’onore della serata il ricercatore e divulgare scientifico Mario Tozzi, molto conosciuto per la trasmissione “Gaia, il pianeta che vive” andata in onda per diversi anni sulle reti RAI.

Tema della serata, moderata dal celebre giornalista Franco Borgogno, era il “paesaggio resiliente” ovvero una discussione a tutto tondo sulla necessità di ridare alla natura i suoi spazi e di tutelarli anche per un maggiore benessere degli esseri umani.

Questo incontro si inserisce nella serie di iniziative messe in campo dalla Provincia di Imperia nel contesto dei progetti ALCOTRA.

Presenti all’evento le principali cariche istituzionali e una folta platea di interessati all’argomento che hanno partecipato attivamente ponendo domande al ricercatore.