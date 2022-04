Mancanza di medici a Sanremo, Gruppo di Cultura Politica SMS Fos: «Necessari interventi urgenti» - Riviera24

Sanremo. «Mancano Medici di Medicina Generale a Sanremo. Necessari interventi urgenti, da parte del Comune, per evitare che nei prossimi 2/3 anni la situazione precipiti ulteriormente». Lo annuncia il Gruppo di Cultura Politica SMS Fos.

«Di seguito riportiamo i contenuti (quelli più rilevanti) di una lettera consegnata (tramite l’Ufficio Protocollo del Comune) al sindaco Alberto Biancheri, all’assessore Costanza Pireri, al presidente del Consiglio Comunale Alessandro Il Grande e a tutti i presidenti dei Gruppi Consiliari. Da diversi anni periodicamente sui media locali diversi soggetti (ordine dei medici, associazioni di categoria e realtà culturali o della società civile) hanno evidenziato mediante l’analisi dei dati, la grave carenza di medici di medicina generale nel territorio di Asl1. L’argomento è stato affrontato anche durante il confronto sulle “Case della Comunità” che si è tenuto il 26 febbraio 2022 nella Sala della Federazione Operaia Sanremese. La Regione Liguria, il 30 marzo 2022 ha pubblicato un avviso per l’assegnazione degli ambiti territoriali carenti di medico di assistenza primaria – anno 2022. Questi i numeri degli ambiti territoriali carenti nell’intera Regione: Asl1 n. 49, Asl2 n. 27, Asl3 n. 61, Asl4 n. 16, Asl5 n. 12, per un totale di 165. Il confronto con Asl5 (circa 6.000 abitanti in più di Asl1) è impietoso. Relativamente al solo distretto sanremese (con poco più di 81.000 abitanti) ne vengono indicati 20 di cui 15 nella città di Sanremo. Complessivamente si tratta di un numero, quello di Sanremo, che dovrebbe mettere in allarme le Amministrazioni comunali del distretto ed anche l’intera classe politica cittadina. Il dato di Sanremo, sostanzialmente ci dice che altre 20.000 residenti non hanno un medico di medicina generale di riferimento. Questa enorme massa di cittadini ora fa riferimento ai medici sostituti, ai giovani medici che stanno frequentando i corsi di specializzazione o ad altre situazioni tampone adottate dalla dirigenza di Asl1» – sottolinea.

«Si tratta di una situazione, date alcune particolari caratteristiche della nostra realtà e dell’età media alta degli attuali medici di medicina generale, destinata a peggiorare in assenza di iniziative a breve, medio e lungo termine. Le decisioni prese a livello nazionale (durante il 2020 e il 2021) o ancora da prendere (per esempio: l’eventuale abolizione del numero chiuso per le facoltà di medicina) possono aiutare anche la nostra realtà ma non sono esaustive, dato il limitato numero di studenti residenti della città e del territorio che frequentano le Facoltà di Medicina. A questo dato (assolutamente negativo) se ne aggiunge un altro molto rilevante: la nostra è una realtà non attrattiva per le professioni mediche e paramediche, sia per l’assenza di incentivi che per la inadeguatezza delle infrastrutture. Il Gruppo di Cultura Politica della FOS (che più volte è intervenuto sulla problematica) tenuto anche conto delle considerazioni più volte fatte dal presidente dell’Ordine del Medici della provincia di Imperia Francesco Alberti, ritiene di poter e dover avanzare all’Amministrazione comunale e all’intero Consiglio comunale di Sanremo la seguente domanda: il Comune di Sanremo, tenuto conto che la Regione Liguria non ha dato alcuna risposta alla lettera del 21 dicembre 2021 del sindaco Biancheri, può permettersi di continuare a non intervenire in modo diretto e immediato sulla problematica? Noi da tempo sollecitiamo interventi urgenti in merito» – afferma.

«Se il Comune di Sanremo ritiene che a tale problematica possa dare risposte positive, le pratichi senza riserve; altrimenti affermi in modo formale e pubblico che si tratta di una problematica che non riguarda l’attuale Amministrazione comunale e tanto meno l’attuale Consiglio comunale. Ancora una volta riportiamo (con estrema sintesi) alcune delle proposte (a partire da quelle a più breve termine) che in diverse occasioni abbiamo illustrato agli Amministratori del Comune di Sanremo:

– la prima, istituire (con urgenza) un tavolo per ragionare sul come invogliare e poi aiutare gli studenti delle IV e V classi (almeno dei Licei) che vorrebbero (per vocazione, per passione o per avere una buona professione) iscriversi alle facoltà di medicina;

– la seconda e la terza, riguardano la necessità di istituire, da parte del Comune di Sanremo, delle borse di studio in favore di laureati o laureandi in medicina residenti che intendono specializzarsi in medicina generale e di studenti maturandi residenti che sono interessati a frequentare le facoltà di medicina. Rispetto alla seconda e terza proposta, non si dica che il Comune di Sanremo non sia nelle condizioni di destinare delle modeste risorse per borse di studio formative in favore di cittadini residenti laureati (ma non specializzati in medicina generale) o di studenti maturandi che vogliano iscriversi alla facoltà di medicina. Da parte del Comune di Sanremo, si tratta di un impegno finanziario complessivo (relativamente ai primi 3 anni dei due progetti proposti) di: 37.000,00 € nel 2022, 74.000,00 € nel 2023 e 111.000,00 € nel 2024. Nel concludere, rispetto alla seconda e terza proposta ci aspettiamo risposte rapide e concrete; per quanto riguarda la prima proposta sollecitiamo la convocazione del tavolo di lavoro» – dice il Gruppo di Cultura Politica SMS Federazione Operaia Sanremese.