Imperia. Per quanto riguarda l’evolversi della perturbazione che ha portato maltempo nel Ponente ligure, il meteorologo di Riviera24.it Giovanni Nebbia prevede «qualche rovescio un po’ più forte dalle 18 di oggi in avanti e dei colpi di vento da sud ovest tra le 20 e le 23».

Aggiunge: «In ogni caso non vedo particolari rischi. Qualche tuono sarà possibile così come qualche chicco di grandine. Nulla per cui allarmarsi, insomma».