Maltempo a Ponente, numerosi interventi dei vigili del fuoco

Sanremo. L’ondata di maltempo che si è abbattuta sul Ponente Ligure ha causato numerosi danni, fortunatamente non ingenti. Sono almeno una decina gli interventi dei vigili del fuoco che hanno lavorato tutta la notte per rispondere alle chiamate degli imperiesi per allagamenti, alberi pericolanti sulla sede stradale e infiltrazioni d’acqua.

Gli interventi maggiori si sono registrati a Sanremo, Arma di Taggia e Riva Ligure.

Numerosi gli interventi ancora in attesa di essere effettuati per l’ingente quantità di pioggia e grandine caduta la scorsa notte, quando un temporale si è abbattuto sulla Riviera ligure.