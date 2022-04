Maestri di Spello all'opera, steso il bozzetto dell'infiorata di Pasqua - Riviera24

Sanremo. E’ iniziata con la stesura del bozzetto, la creazione dell’infiorata di Pasqua ad opera dei maestri di Spello (Perugia). Questo pomeriggio la squadra composta da 47 maestri infioratori, ha iniziato la preparazione del disegno che sarà realizzato con i fiori, in piazza Borea d’Olmo, a partire da domani mattina alle 7.

La conclusione dell’opera è prevista per domani pomeriggio alle 17. Nel corso della giornata i passanti potranno assistere alla posa degli oltre ventimila petali che verranno impiegati.

Nel pomeriggio è iniziata l’installazione anche delle composizioni floreali che adorneranno tutto il centro storico, in un percorso che guiderà il visitatore fino al Forte di Santa Tecla dove, questa sera alle 18, è prevista la prima inaugurazione della manifestazione targata Sanremo On “Pasqua in Fiore”.