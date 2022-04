LV8 Vodafone per insegnare agli studenti del Marconi a costruire la propria azienda - Riviera24

Imperia – Sanremo. Tramite la partecipazione a un bando del Fondo Scuola Italia, l’IIS G. Marconi ha vinto l’utilizzo gratuito della piattaforma LV8 progettata da Vodafone Italia per apprendere giocando le tecniche informatiche indispensabili all’organizzazione della propria azienda.

Cosa serve per aprire un’officina meccanica, un’azienda di assistenza termotecnica, un negozio di manutenzione elettrotecnica o elettronica? Sicuramente bisogna conoscere bene la propria professione, possedere uno spazio per le riparazioni e per il magazzino e… saper fare impresa.

Per poter aiutare i propri studenti sulla via dell’autonomia imprenditoriale, l’IIS G. Marconi ha partecipato a un bando del Fondo Scuola Italia, un’associazione non-profit che cerca di costruire un legame forte e duraturo tra Scuola e Impresa, e ha vinto l’utilizzo gratuito della piattaforma Vodafone LV8.

Questa applicazione è uno strumento didattico sperimentale per l’acquisizione di competenze informatiche indispensabili nelle imprese moderne: insegna attraverso un “gioco di ruolo” ad esplorare le risorse grafiche gratuite “nascoste” nei software più utilizzati. Ad esempio, mostra le potenzialità dell’utilizzo dei social network e di WordPress nella gestione di una attività, l’importanza delle campagne social per la creazione di un prodotto o per ottenere un feedback dalla clientela e la costruzione di una robusta rete di e-commerce sfruttando le tecniche di indicizzazione e posizionamento di un sito su Google. Infine questo programma formativo consente agli studenti di misurarsi con la stesura di un bilancio di massima con l’utilizzo di excel e con la presentazione dell’azienda su LinkedIn e su Google Business.

L’Istituto ha messo a disposizione l’aula informatica per i mesi di marzo e aprile e il primo gruppo ha terminato la formazione nella giornata di ieri. L’adesione degli studenti delle classi quinte è stata buona, soprattutto nel corso professionale, dove le competenze acquisite potranno favorire una diffusione capillare dell’informatica nelle piccole aziende a conduzione familiare tipiche del nostro tessuto produttivo. L’apprendimento basato sul gioco e la grafica colorata rendono meno gravoso l’impegno degli studenti al di fuori delle già numerose ore di stages aziendale. Infine, al di là del percorso scolastico e del rendimento personale, il programma LV8 insegna agli studenti strategie per reinventarsi, sfruttando sia le competenze professionali e tecniche apprese durante gli studi, sia le capacità informatiche proposte dalla piattaforma Vodafone, aumentando la loro percentuale di successo lavorativo.

L’IIS G, Marconi è stato premiato con questa possibilità innovativa perchè risponde pienamente ai criteri evidenziati dal Fondo Scuola Italia; nel suo ruolo di formazione dei futuri cittadini, si pone un duplice obiettivo: erogare un buon livello educativo di base per tutti gli studenti e divenire una fucina di idee in grado di sostenere e sviluppare individualità eccellenti nei campi dell’artigianato tecnologico e dei mestieri professionalizzanti.