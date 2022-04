Ludovico Aldasio, dalla star di Instagram un aiuto concreto per salvare le specie di animali che rischiano l’estinzione insieme a WWF Italia

Ludovico Aldasio continua a divertire con le sue gag comiche riaffermandosi l’influencer-rivelazione del momento, arrivando a scalare le classifiche e posizionandosi tra i profili Instagram più visti e seguiti in Italia. Il creator sta macinando numeri record per lo più rapidamente grazie alla sua ironia, alla sua stravaganza ed alla sua semplicità contagiosa nella risata; si tratta di un vero e proprio fenomeno Social.

Con oltre 3 milioni di follower che lo seguono da tutto il mondo, il suo slogan e motto si trasforma in un mantra per il suo pubblico: “Vivete con classe come me, Ludovico Aldasio”. Tutti conoscono il giovane influencer per i suoi video in cui augura il buongiorno, da qui l’appellativo di “The Good Morning Man”, la sua particolarità che lo rende unico è creare un prodotto in gergo “Reel” parlando una lingua differente ogni volta a ritmo musicale danzando con un balletto improvvisato. In realtà la sua carriera nel mondo artistico ha origine qualche anno prima del suo exploit.

Dopo anni passati alla conduzione di programmi radiofonici prima in web radio e successivamente in radio fm, tra corsi settoriali e moltissima gavetta, una emittente televisiva lo nota e gli affida un programma televisivo sul canale 63 di GoTv, denominato “Tempo Perso”, un Talk Show d’impronta americana satirico ed ironico che ama creare momenti di imbarazzo durante le interviste. Il programma ospita svariati Vip e personaggi dello Spettacolo riscuotendo un bel successo ed offrendo agli occhi degli spettatori una trasmissione piacevole ed innovativa grazie alla freschezza del giovane ragazzo di 21 anni. Ludovico Aldasio ha saputo divertirsi e divertire mostrando maturità nel mondo televisivo, sognando il ritorno.

Laureato in Lettere e Filosofia presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano e diplomato in lingue, Ludovico Aldasio parla correttamente inglese, spagnolo e tedesco, scelta che l’ha spinto dunque a cimentarsi nel filone dei video in lingue internazionali, varcando ripetutamente i confini nazionali a livello virtuale. Ludovico Aldasio è Ambassador Unicef Italia e sta raccogliendo fondi per l’Ucraina, lanciando spesso sul suo profilo Instagram l’#stopwar denunciando la guerra.

Altre collaborazioni del giovane Influencer degne di nota non mancano all’appello quelle con Medici Senza Frontiere, Bulli Stop (contro il bullismo) e il ruolo da testimonial WWF Italia, utile a promuovere campagne per frenare l’estinzione di specie animali. Inoltre ha da poco collaborato con Fondazione Umberto Veronesi per il progetto “Il pomodoro per la ricerca” al fine di raccogliere fondi promuovendo l’acquisto di tre latte di pomodoro il cui ricavato sosterrà la ricerca di una cura per i tumori infantili e giovanili. Recentemente ha partecipato alla “Basketball Against War” protagonista dell’incontro all’Allianz Cloud di Milano vestendo la canotta del Team Influencer come in favore dell’Ucraina; oltretutto lui è un grande appassionato di pallacanestro, avendo praticato questo sport per numerosi anni ed ha da poco postato un video in collaborazioni con i giocatori della pallacanestro Varese. Si tratta del secondo video a tema sportivo dopo la collaborazione con Ronnie Coleman, il più grande detentore di Mr Olimpia della storia ed il video divertente satirico con il rapper Giaime in cui Ludovico Aldasio si improvvisa un cantante rap.

Per chi lo segue da più mesi si ricorderà anche quando durante il periodo natalizio Ludovico Aldasio si era recato a portare cibo in un canile nella zona di Varese essendo grande amante degli animali ed era andato a Milano a portare viveri ad alcuni senza tetto ballando successivamente con loro creando un momento unico, magico e senza precedenti.

Il look di Ludovico Aldasio è senza dubbio tanto bizzarro quanto raffinato ed eccentrico, non passa certo inosservato, rispolvera uno stile molto elegante ed “old school” dal papillon alla camicia con colletto diplomatico. La peculiarità maggiore sta però nella scelta cromatica operata dal creator, che va puntualmente alla ricerca di toni sgargianti e attuali, potendo contare su un vero e proprio esercito di giacche ed accessori. Il suo personaggio, tanto social quanto poliedrico, sta mettendo d’accordo veramente ogni persona sul web e il numero dei suoi fan cresce in maniera esponenziale senza soluzione di continuità, giorno dopo giorno. Merito, senza dubbio, della sua capacità di intrattenere, ma anche della sensibilità nei confronti di alcune tematiche molto attuali e rilevanti nella vita delle persone.

Tra i numerosi sogni nel cassetto e progetti che intende realizzare, Ludovico Aldasio sogna il cinema, in passato ha frequentato un’Accademia di recitazione, Steve Carell e Kevin Hart sono esempi e fonte di ispirazione per l’influencer anche nei suoi video, e sicuramente continuare a diffondere e trasmettere messaggi importanti oltre all’intrattenimento ma portando anche all’occhio di tutti tematiche e problemi sociali così da essere d’aiuto per chi ha bisogno.