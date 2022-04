L’ospedale di Imperia aderisce all’iniziativa dei Bollini rosa per offrire servizi clinici alle donne

Genova. In occasione della Giornata nazionale della salute della donna che si celebra il 22 aprile, Fondazione Onda, Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere, organizza dal 20 al 26 aprile la settima edizione dell’(H) Open Week con l’obiettivo di promuovere l’informazione, la prevenzione e la cura al femminile.

Anche alcune strutture liguri del network dei Bollini rosa hanno aderito all’iniziativa offrendo gratuitamente servizi clinici, diagnostici e informativi, in presenza e a distanza, in diverse aree specialistiche come: cardiologia, endocrinologia e malattie del metabolismo, ginecologia e ostetricia, medicina della riproduzione, oncologia ginecologica, psichiatria e senologia. Le strutture liguri che hanno aderito sono:

• Asl 1 Imperiese – Stabilimento Ospedaliero di Imperia

• Asl 3 Genovese – Ospedale Villa Scassi

• Asl 4 – Ospedali Riuniti Leonardi e Riboli Lavagna

• E.O. Ospedali Galliera

• IRCCS Istituto Giannina Gaslini

• IRCCS Ospedale Policlinico San Martino

• Ospedale Evangelico Internazionale Presidio di Voltri

«La giornata nazionale della Salute della Donna è una ricorrenza significativa per ricordare l’importanza della prevenzione e della corretta informazione sulle patologie che colpiscono le donne, ed è anche importante per sottolineare quanto questa sia una priorità per la nostra sanità», commenta il presidente e assessore alla Sanità di Regione Liguria Giovanni Toti.

«Su questo fronte l’impegno del sistema sanitario regionale è costante e lo è stato anche nei momenti più duri della lotta al Covid-19: siamo particolarmente orgogliosi che ben 7 presidi ospedalieri nelle nostra regione, distribuiti sul territorio, abbiano ricevuto il prestigioso Bollino rosa. Si tratta di centri multidisciplinari che garantiscono una presa in carico integrata dei pazienti, con una altissima qualità dei servizi di prevenzione, diagnosi e cura delle principali patologie femminili», conclude Toti.

Fondazione Onda, dal 2007 attribuisce agli ospedali che erogano servizi dedicati alla prevenzione, diagnosi e cura delle principali patologie femminili il riconoscimento dei Bollini Rosa. Il network, composto da 354 ospedali dislocati sul territorio nazionale, sostiene la Fondazione nel promuovere, anche all’interno degli ospedali, un approccio “di genere” nella definizione e nella programmazione strategica dei servizi clinico-assistenziali, indispensabile per garantire il diritto alla salute non solo delle donne ma anche degli uomini.