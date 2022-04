L’istituto Marconi di Imperia in trasferta per scoprire l’eccellenza dell’industria italiana 4.0

Imperia. Dopo due anni di interruzione causati dall’emergenza sanitaria, l‘Istituto delle ex Ferriere ha portato 47 suoi studenti del III, IV e V anno a scoprire la Pedemontana, la striscia del Nord Italia tra Alpi e Pianura Padana, definita dalla Fondazione Edison cuore industriale d’Europa. Infatti, nel quadriennio 2015-2018 questa macroarea industriale ha generato un incremento medio del valore aggiunto manifatturiero del +2.4% contro il +2.3% dell’intera Germania e si avvia ad essere nelle previsioni Istat il motore della ripresa industriale dopo la battuta di arresto dovuta alla pandemia.

Il Marconi ha deciso di privilegiare questa meta non convenzionale per motivi ben definiti: in primo luogo trasportare gli studenti nella realtà industriale, abbandonando temporaneamente i testi e i video didattici, costituisce un’esperienza indimenticabile nella dimensione della produzione di strumenti e oggetti ad alto contenuto tecnologico; in secondo luogo costituisce un’immersione unica nella cultura materiale, intesa come sintesi degli aspetti visibili e concreti della nostra società, tra i quali gli utensili della vita quotidiana e delle attività produttive; infine offre agli studenti una dimostrazione delle possibilità occupazionali dei campi di studio dell’istituto facendo conoscere, allo stesso tempo, ritmi, organizzazione e vitalità dei distretti industriali moderni.

Prima tappa la Beta Utensili S.p.a. di Monza, leader nella produzione di utensili e strumenti di lavoro professionali (oltre 15.000 prodotti rivolti al professionista dell’industria, dell’artigianato e dell’autoriparazione ma anche all’hobbista esperto). La mattinata è proseguita con una visita al centro storico di Monza con le sue eredità medioevali di città comunale dedita al commercio, in particolare del sale, alla base dell’antica tecnologia della conservazione dei cibi e nella pratica medica. Il gruppo si è quindi spostato in serata all’albergo di Bassano del Grappa per il pernottamento.

L’indomani gli studenti e i loro accompagnatori hanno visitato a Monastier di Treviso la sede della Texa S.p.a. con la quale il Marconi ha una collaborazione nel programma Texa Edu da diversi anni. Al termine le responsabili di Texa Edu Silvia La Placa e Federica Romagnoli hanno prospettato di realizzare un ampiamento della collaborazione con l’istituto Marconi e Carini S.r.l. con l’obiettivo di creare un polo formativo Texa stabile per le realtà della Confartigianato imperiese, offrendo ulteriori possibilità professionali non solo ai futuri manutentori meccanici ma anche agli altri diplomati del Marconi.

Al pomeriggio il gruppo si è recato a Quinto di Treviso, nel Parco Naturale del Sile, che con il suo corso di 70 km è il fiume di risorgiva più lungo d’Italia: l’itinerario ha seguito una porzione dei canali che collegavano la zona di Treviso alla laguna di Venezia. Oltre alla rete di canali, l’itinerario tra i boschi fluviali e la fauna locale di cicogne e gufi, gli studenti hanno seguito il tracciato della ferrovia dismessa Treviso-Ostiglia e visitato il mulino di Cervara, esempio conservato perfettamente dell’impiego storico delle risorse idriche per la creazione di energia utilizzata nelle attività umane. Questa realtà si ricollega all’impegno dell’istituto a fianco dell’Associazione Italiana Amici dei Mulini Storici, nel recupero e nella valorizzazione dell’attività molitoria storica del Ponente Ligure.

L’ultimo giorno gli studenti si sono recati a Marostica a visitare la VIMAR S.p.a. che si occupa di costruire materiali e dispositivi per l’impiantistica civile e la domotica. L’incontro è cominciato con una descrizione della politica aziendale della ditta che le è valso il prestigioso riconoscimento di Marchio Storico dal Ministero dello Sviluppo Economico, a testimonianza della sua italianità e della lunga tradizione. Gli studenti hanno quindi visitato i capannoni aziendali e la linea di produzione scoprendo i segreti della programmazione delle schede per la domotica e i progetti per la rivoluzione green della Vimar.

Gli studenti del Marconi sono tornati in Riviera arricchiti dalla visita delle realtà industriali della Pedemontana e hanno portato a casa una dimostrazione reale di quanto l’impegno nelle realtà aziendali possa essere parte di un meccanismo virtuoso nella società e che possa portare al miglioramento dell’ambiente, puntando attivamente su innovazione e competitività.