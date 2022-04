L’istituto Comprensivo Sanremo Levante propone la “Settimana dell’Educazione Civica”

Sanremo. Nell’ultima settimana del mese di marzo, dal 28 marzo al 1 aprile, l’Istituto Comprensivo Sanremo Levante (sede principale G. Pascoli) ha dedicato le lezioni al nuovo insegnamento di Educazione Civica, entrata nel percorso didattico della scuola italiana con la legge 92/2019. Le attività hanno riguardato un argomento particolare: l’obiettivo 13 dell’agenda 2030, che si focalizza sulla lotta al cambiamento climatico.

I tre ordini, infanzia, primaria e secondaria hanno sviluppato il tema con percorsi differenziati. I bambini dell’anno ponte della scuola dell’infanzia hanno dedicato la loro attenzione al tema dei cambiamenti climatici con percorsi laboratoriali sull’esplorazione e la conoscenza del mondo vegetale e animale. I loro prodotti finali saranno di tipo digitale, libri e cartelloni autoprodotti e saranno veicolo di scambio di conoscenze e riflessioni con la classe prima della scuola primaria, in un’ottica di continuità.

Gli alunni della scuola primaria hanno affrontato una rosa di tematiche riconducibili all’obiettivo 13 (consumi sostenibili, agricoltura, ambiente e alimentazione, riciclo, clima, dal glossario ai disastri naturali, impatto ambientale, piantumazione di alberi ed essenze) e dopo l’indagine, l’approfondimento e la riflessione collettive si condividerà anche in questo caso il prodotto finale, che potrà avere veste digitale o cartacea, con i compagni dell’istituto.

Nella secondaria di 1° grado, durante l’arco di tutta la settimana scolastica, gli studenti hanno potuto approfondire la tematica del cambiamento climatico nelle diverse materie, usufruendo di materiale digitale come video, presentazioni o articoli. Sono state approfondite inoltre le tematiche dello scioglimento dei ghiacciai, della deforestazione e degli incendi boschivi, dell’inquinamento atmosferico e di tutte le cause e le conseguenze che il cambiamento del clima comporta. Nella seconda parte della settimana è stato chiesto ai ragazzi di svolgere un “Compito complesso”, ovvero un elaborato che riguardasse trasversalmente tutte le discipline.

L’obiettivo finale del lavoro era la realizzazione di due diversi tipi di telegiornale, entrambi girati nel 2050, ma con notizie e tematiche opposte: nel primo si doveva fingere di essere riusciti ad abbattere questo “nemico invisibile”, esponendo notizie positive, mentre nel secondo sarebbe dovuto emergere uno scenario catastrofico.

I docenti hanno fornito tutte le informazioni necessarie per la creazione del compito, numerosi dati sull’obiettivo in questione e hanno fatto visionare agli studenti il documentario “Punto di non ritorno” dal quale sono emersi numerosi spunti di riflessione. Ad ogni classe è stata assegnata dai professori la realizzazione di un TG positivo o negativo; in seguito è stata realizzata una scaletta del telegiornale, nella quale sono stati indicati tutti i passaggi utili alla realizzazione del lavoro conclusivo. Gli alunni si sono cimentati nella stesura di più articoli immaginari riguardanti il cambiamento climatico, basandosi sugli argomenti trattati all’inizio della settimana. Ogni classe ha in seguito proceduto ad eseguire vere e proprie registrazioni di TG, comprese di attori, sceneggiatori e registi: una scuola “del fare” in cui ogni classe diventava un “cast televisivo”. Questi TG saranno pubblicati sul sito dell’istituto, visibili al pubblico scolastico e a quello esterno. Le giornate sono state intense e hanno permesso di approfondire contenuti riguardanti tutti e tre i pilastri dell’Educazione Civica (Costituzione e legalità, Sviluppo Sostenibile, Cittadinanza digitale). È stata un’attività molto stimolante e alternativa per i ragazzi, che ha permesso loro di scoprire nuove competenze e nuovi metodi di apprendimento; inoltre, ha concesso agli alunni di approfondire e prendere consapevolezza dei rischi del cambiamento climatico.

La settimana è stata gradita dagli studenti, che, sensibilizzati sull’argomento, hanno avuto l’occasione di approfondire e mettere in pratica nuove conoscenze e competenze.