Lino Banfi è a Taggia, oggi il caporale Zagaria riceve la cittadinanza onoraria

Taggia. Oronzo Canà, Nonno Libero o più semplicemente Pasquale Zagaria. E’ pronto per ricevere la cittadinanza onoraria di Taggia, dove è arrivato ieri sera, il grande Lino Banfi, insignito del prestigioso riconoscimento dall’amministrazione comunale lo scorso 17 marzo. La cerimonia ufficiale si terrà questa mattina alle 11:30 in piazzale Chierotti (in caso di pioggia a Villa Boselli), alla presenza del sindaco Mario Conio e del presidente della Regione Liguria Giovanni Toti.

Pugliese d’origini, oggi 85 enne, Banfi – come viene comunemente chiamato l’attore dal grande pubblico -, aveva trascorso in gioventù 18 mesi da militare nelle ex caserme Revelli di Levà, congedandosi con il grado di caporal maggiore dell’Esercito. Rimasto da allora sempre legato alla Riviera dei Fiori, nel corso della sua carriera non ha mai dimenticato quel periodo trascorso a Taggia, ripercorrendolo in numerose interviste. Tra i suoi alter ego più conosciuti si annoverano l’allenatore di calcio Oronzo Canà nel film “Un allenatore nel pallone” e il mitico Nonno Libero, nella seguitissima serie televisiva “Un Medico in Famiglia”. Nel 2001 ha ricevuto l’ambita onorificenza di Ambasciatore dell’Unicef.

(Nella foto ieri sera Lino Banfi in Comune a Taggia firma degli autografi al sindaco Conio e alla consigliera regionale Chiara Cerri)