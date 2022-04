L'indifferenziata costa cara al Comune di Ventimiglia, penale da 56mila euro - Riviera24

Ventimiglia. La mancata raccolta differenziata costa cara al Comune di Ventimiglia, che ha dovuto stanziare 56.829,49 euro a favore della Regione Liguria per il mancato raggiungimento, nel 2020, dei risultati minimi di riciclaggio dei rifiuti previsti dalla legge regionale. A Ventimiglia infatti la percentuale di differenziata è ferma sotto il 30 per cento: 15 punti percentuali in meno rispetto all’obiettivo minimo.

La penale inflitta all’ente è stata calcolata in 25 euro per ogni tonnellata di rifiuto raccolta in modo indifferenziato «fino alla concorrenza del quantitativo mancante rispetto agli obiettivi di riciclaggio definiti, per l’anno 2016, nella misura del 45%».

Con la nuova gestione dei rifiuti, che partirà il prossimo primo maggio, anche a Ventimiglia, che da anni ormai paga multe salate per il mancato riciclaggio, verrà introdotta la raccolta differenziata in tutta la città. L’obiettivo è quello di salvaguardare l’ambiente ed evitare, di conseguenza, le sanzioni previste per i comuni meno “ricicloni”.