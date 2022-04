L’imperiese Ramon Brusini primo presidente della sezione ligure di Federcori

Imperia. Nasce una nuova realtà nell’ambito delle associazioni corali: la Federcori ha istituito ufficialmente una propria sezione per la Liguria, con a capo l’imperiese Ramon Brusini, direttore del coro Mongioje di Imperia.

La Federazione Cori Italiani Chorus Inside APS ETS è dal 2006 un punto di riferimento per la coralità italiana. Fondata dal suo attuale presidente nazionale Davide Recchia, la Federazione ha il compito, senza fini di lucro, di promuovere e tutelare lo studio, la pratica e la diffusione del canto corale. Nel corso degli anni ha realizzato eventi e concerti, ha diffuso pubblicazioni specializzate e ha promosso masterclass e corsi di canto e direzione corale, sia in Italia che all’estero e ha sostenuto manifestazioni realizzate dai suoi associati, in unione con contributi pubblici e ministeriali.

Da diverso tempo la Federcori ha istituito sedi regionali in tutta Italia, tra cui la recentissima per la Liguria. Il direttivo è composto da Marianna Bragazzi, Rossano Bucciarelli, Donatella Cassanello e Aldo Panizzi, e a coprire il ruolo di presidente regionale l’imperiese Ramon Brusini.

Brusini, figlio di genitori musicisti, insegnanti e direttori di cori, ha intrapreso diverse esperienze nel campo musicale, affiancando il padre all’insegnamento, occupandosi di diverse realtà corali del territorio fino ad approdare nel 2020 come nuovo direttore del coro Mongioje, compagine storica della provincia di Imperia dal 1963.

«Un incarico molto importante che mi è stato proposto dal coordinatore nazionale Federcori al quale va il mio ringraziamento. Le attività proposte dalla federazione non possono mancare in una regione come la nostra, dove la coralità ha origini e rappresentanti ben radicati, e che meritano la giusta attenzione. Sarà tra le priorità del neonato direttivo realizzare una rete tra i cori liguri e tra la Liguria e le altre regioni italiane», dichiara Ramon Brusini.

«Siamo davvero onorati del compito affidato al nostro direttore», commenta il presidente del coro Mongioje Angelo Casella e aggiunge: «Da decenni il nostro coro è ben conscio delle tante compagini corali esistenti non solo in ambito nazionale ma anche regionale, e sia noi che molti amici dei cori liguri avranno un punto di riferimento importante per realizzare i propri progetti. A nome del Mongioje i migliori auguri di buon lavoro a Ramon.»

La neonata sezione ligure della Federcori ha al momento associati una decina di cori da tutte le province. Per chi fosse interessato a volersi associare o a ricevere informazioni aggiuntive, può visitare il sito http://www.federcori.it o scrivere alla sezione regionale ligure alla mail liguria@federcori.it