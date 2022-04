L’Imperiese celebra il 25 aprile: tutti gli appuntamenti in provincia

Imperia. Lunedì 25 aprile si celebra la Festa della Liberazione in ricordo della caduta del nazi-fascismo e della fine della Seconda Guerra Mondiale. In provincia di Imperia sono numerosi gli appuntamenti in programma per il 77° anniversario di questa importante ricorrenza. Eccoli di seguito:

A Ventimiglia alle 7,30 raduno delle autorità e delle associazioni per la deposizione delle corone sulle lapidi dei Caduti per la Liberazione, alle 9,45 presso la chiesa di Sant’Agostino raduno di autorità, associazioni combattistiche e d’arma, alle 10 celebrazione della santa messa nella chiesa di Sant’Agostino, alle 11 formazione del corteo e deposizione della corona alla lapide della stazione ferroviaria, lapide atrio comunale, lapide monumento alla Resistenza e al monumento ai Caduti nei giardini pubblici con commemorazione ufficiale. Interverrà il professor Francesco Minazzo della sezione ventimigliese di Anpi e il professor Vittorio Mazzone, della sezione Anpi di Afragola e Casoria. Presente l’orchestra filarmonica giovanile “Città di Ventimiglia”.

A Pigna alle 9.30 cerimonia ufficiale con deposizione della corona al cimitero di Pigna, in corso De Sonnaz al Monumento ai Caduti della Libertà, in via San Rocco Monumento alla Repubblica di Pigna, Buggio Monumento ai Caduti. Intervento per la commemorazione di Roberto Moriani componente dell’Isrec Im.

A Bordighera alle 8 cerimonia ufficiale con deposizione di fiori e benedizioni alla lapide e Monumenti delle Frazioni di Borghetto San Nicolò e alle 8,30 nella frazione di Sasso, alle 9 al porto alzabandiera a cura dell’Associazione marinai d’Italia e deposizione della corona al monumento ai Caduti del mare. Alle 9,30 al Palazzo del Parco raduno e formazione del corteo con partenza alle 10, a seguire deposizione di fiori e corone d’alloro al monumento ai Caduti di piazza Garibaldi, alla lapide dei Caduti Civili del municipio ed al Cippo dei partigiani. Alle 10,45 Cippo dei partigiani, saluti del Sindaco e orazione ufficiale a cura dell’Associazione nazionale partigiani d’Italia e della Federazione italiana volontari della libertà. Alle 11 Santa Messa presso la Chiesa Parrocchiale Santa Maria Maddalena in suffragio di tutti i caduti. Alle 17.30 al Teatro Palazzo del Parco concerto della Banda musicale Borghetto San Nicolò.

A Ospedaletti alle 10 ritrovo presso il palazzo comunale, alle 10,15 partenza del corteo per piazza An Nassiriya accompagnato dalla banda musicale Città di Ventimiglia, alle 10,30 benedizione e deposizione della corona al monumento ai Caduti e orazione del sindaco Daniele Cimiotti.

A Sanremo alle 9.30 raduno in piazza Colombo per la cerimonia ufficiale con la partecipazione del corpo bandistico “Città di Sanremo”. Si prosegue alle 9,45 con il corteo in via Matteotti e in corso Mombello, segue sosta al Monumento ai Caduti della Prima Guerra Mondiale, Caduti di Cefalonia e Lapide IMI. Alle 10,45 presso i giardini Gino Napolitano deposizione della corona d’alloro al Monumento alla Resistenza con saluto dell’amministrazione comunale e orazione del dottor Leandro Faraldi. Alle 11,30 si prosegue verso i giardini Ruffini dove si concluderà la cerimonia con la sezione Anpi di Sanremo “Gian Cristiano Pesavento”.

A Montalto-Carpasio alle 10.30 cerimonia ufficiale e visite al Museo della Resistenza di Costa di Carpasio. Alle 10.30 benedizione dei Monumenti ai Caduti a Montalto. Alle 14.30 benedizione ai monumenti ai Caduti a Carpasio, in piazza della Chiesa saluti autorità, orazione tenuta dal magistrato Paolo Luppi. Alle 16 l’artista inglese Kevin Flynn donerà al Museo della Resistenza di Costa di Carpasio una sua opera: Piccolo libro scultoreo intitolato “In Memoria”. Seguiranno letture teatralizzate sul tema della Resistenza a cura di Renato Donati del “Teatro dell’attrito” di Imperia; laboratori di canzoni di testimonianza-opposizione-resistenza a cura dei “Scariolanti” di Genova; proiezione del cortometraggio “I bimbi no!” sull’eccidio del 17 agosto 1944 avvenuto presso il Santuario Nostra Signora dell’Acquasanta di Montalto. Dalle 14.30 alle 19 viaggi-navetta da Carpasio a Costa, ogni mezz’ora, per visita al Museo della Resistenza.

A Taggia appuntamento alle 9,30 presso il sagrato della Chiesa Parrocchiale – Basilica Madonna Miracolosa, alle 10 si proseguirà con le celebrazioni della Santa Messa e il corteo per la deposizione delle corone ai monumenti. Interverrà il presidente della sezione Anpi Massimo Corradi, il sindaco di Taggia Mario Conio, l’avvocato Marco Cagnacci. Presente la banda musicale “Pasquale Anfossi”.

A Riva Ligure alle 10,30 in piazza Matteotti si terrà una cerimonia istituzionale alla quale prenderanno parte il sindaco Giorgio Giuffra, Enrico Ravello della Cgil Imperia e il gruppo degli alpini di Riva Ligure e Santo Stefano al Mare

A Imperia alle 9 cerimonia ufficiale e deposizione della corona al Monumento ai Caduti civili e partigiani della Val Prino ai Piani, Mausoleo della Resistenza ai Cimiteri di Porto Maurizio e Oneglia. Commemorazione in piazza della Vittoria con alzabandiera, deposizione della corona di alloro, Santa Messa, saluto del sindaco Claudio Scajola, lettura brani a cura degli studenti del liceo classico “A. De Amicis”, orazione ufficiale tenuta dal professor Vittorio Coletti (Prefettura di Imperia, Comune di Imperia, Fivl, ISRECim, Anpi).