L'Imperia perde 1 a 0 a Casale con un gol annullato a Virga nel finale - Riviera24

Imperia. Sconfitta per l’Imperia in trasferta a Casale oggi pomeriggio per 1-0. Queste Le formazioni scese in campo: Casale: Guerci, Darini, Forte (61′ Candido), Rossini (89′ Gatto), Malaury, Continella (70′ Montenegro), Gilli, Casella (84′ Gianola), Silvestri, D’Ancora, Giacchino (76′ Onischcenko). A disposizione: Paloschi, Gianola, Mullici, Candido, Montenegro, Brunetti, Onishcenko, Gatto, Cannia. Allenatore: Sangregorio. Imperia: Bova, Carletti, Petti, Castaldo, Virga, Montanari, Colantonio (90′ Lupoli), Coppola (73′ Rosati), Deiana (69′ Morchio), Cassata (90′ Canovi), Cappelluzzo (96′ Mara). A disposizione: Cefariello, Fazio, Fatnassi, Mara, Rosati, Morchio, Canovi, Lupoli, Caruso. Allenatore: Soda.

Arbitro: Piero Marangone

Assistenti: Simone Milillo e Simone Della Mea

Il tabellino

CASALE 1 – IMPERIA 0

Ammoniti: 23′ Continella (C), 37′ Colantonio, 59′ Castaldo, 80′ Candido (C), 95′ Virga, 97′ Darini (C)

Marcatori: 27′ Silvestri (C)

Primo tempo

1′ Via alla gara del Natale Palli

7′ Giacchino dalla linea di fondo mette dentro un gran pallone per Forte che in sforbiciata non riesce a colpire il pallone

14′ Continella si mangia l’1 a 0. Bella azione del Casale, Rossini scarica perfettamente per il 14 in area che manda a lato di piattone

15′ Punizione insidiosa di Coppola dalla destra, Guerci allontana con i pugni

23′ Giallo a Continella

27′ Casale in vantaggio. Corner dalla destra di Malaury per la testa di Silvestri che buca Bova. 1 a 0

33′ Cappelluzzo prova la conclusione dal limite dopo un controllo aereo, palla alle stelle

37′ Ammonito Colantonio per un fallo su Rossini

40′ Da una punizione di Coppola la palla arriva a Castaldo che in qualche modo la rimette dentro, Cassata non arriva a concludere in scivolata

45′ Finisce così il primo tempo. Imperia sotto 1 a 0 a Casale

Secondo tempo

1′ Partita la ripresa con gli stessi 22 in campo

4′ Cross di Deiana per Cassata che in rovesciata non trova lo specchio e neanche il compagno di reparto Cappelluzzo

11′ Imperia vicinissima al pari. Cross di Coppola, si butta dentro Colantonio che colpisce da ottima posizione. Palla fuori di poco con deviazione

14′ Giallo a Castaldo

16′ Primo cambio per il Casale. Dentro Candido per Forte

23′ Candido pesca Rossini dentro l’area, Bova lo chiude in uscita. Poi ancora Candido non trova lo specchio

24′ Morchio per Deiana nell’Imperia complice un infortunio

25′ Secondo cambio per i padroni di casa. Richiamato Continella al suo posto Montenegro

28′ Fuori Coppola, dentro Rosati

31′ Ancora un cambio per il Casale, il terzo, dentro Onischcenko per Giacchino

32′ Castaldo! Punizione tagliata che il 5 tocca di testa, Guerci con una grande parata allunga in angolo

33′ Rosati! Ancora Guerci a rispondere in tuffo mettendo in corner

35′ Ammonito Candido per simulazione

39′ Quarto cambio Casale. Finisce la partita di Casella, inizia quella di Gianola

41′ Ancora da calcio di punizione, Castaldo colpisce complice un po’ di fortuna e qualche deviazione il Casale riesce a liberare

44′ Ultimo cambio Casale. Fuori Rossini al suo posto Gatto

45′ Forcing Imperia ora a caccia del pari. Dentro Lupoli e Canovi per Colantonio e Cassata. 5 di recupero

50′ Incredibile al Palli. Cross di Lupoli che arriva sui piedi di Virga sul secondo palo. Il capitano insacca l’1 a 1, ma per l’arbitro c’è un presunto fallo di mano. Veementi le proteste con giallo allo stesso Virga e rosso al direttore sportivo Fava

51′ Mara per Cappelluzzo

52′ Finisce così. L’Imperia perde 1 a 0 a Casale con un gol annullato a Virga nel finale