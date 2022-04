Liguria, Toti e Giampedrone: «Attivati 20 posti letto per accoglienza profughi ucraini attesi nei prossimi giorni»

Genova. «Abbiamo attivato oggi e fino alla fine di aprile, in anticipo sul piano che scatterà nelle prossime settimane, 20 nuovi posti letto in un albergo a Genova, per poter accogliere alcuni profughi, anche minori, che arriveranno nei prossimi giorni. Si tratta di una soluzione tampone che la Protezione Civile ha prontamente individuato, in vista dell’attivazione dal 26 aprile di 150 posti letto a Genova, 20 ad Imperia, 20 alla Spezia e 47 a Savona». Così dice il presidente della Regione e commissario delegato per la gestione dell’accoglienza dei profughi in Liguria Giovanni Toti e l’assessore alla Protezione Civile Giacomo Giampedrone.

«Grazie ai contratti che attiveremo con gli alberghi dal 26 aprile per i successivi 90 giorni – aggiungono Toti e Giampedrone – potremo aumentare le disponibilità per l’accoglienza dei profughi ucraini, al netto dei posti letto già occupati nelle due strutture di via Liri a Genova e La Riviera a Savona».

Intanto sono 5.328 i profughi presi in carico fino ad oggi dalle Asl liguri, 677 in Asl1, 1.192 in Asl2, 2.309 in Asl3, 612 in Asl4, 538 in Asl5.