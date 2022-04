Liguria, servizio ristoro a bordo degli Intercity: in stazione volantinaggio dei sindacati

Genova. Si è tenuto dalle 10 alle 12 presso l’atrio della stazione di Genova Principe il volantinaggio delle lavoratrici e dei lavoratori del servizio ristoro a bordo degli Intercity, per sensibilizzare cittadini e passeggeri sui rischi di mancato servizio a cui vanno incontro per le scelte incomprensibili di Trenitalia. L’azienda ha infatti deciso di far cessare il servizio dal mese di gennaio lasciando a casa 16 dipendenti della cooperativa L’Unibis.

Filt Cgil Fit Cisl Uiltrasporti Ugl Fast e Orsa chiedono a Trenitalia di rivedere la decisione che è stata assunta in pandemia, con un ridotto numero di passeggeri, ma preventivata già da quando l’azienda ha deciso di introdurre le macchinette self service su tutta la flotta intercity giorno.

«Ora con il ripristino delle condizioni di normalità e con l’approssimarsi della bella stagione che porterà più viaggiatori sulla tratta ligure, la soppressione del servizio appare lesiva sia nei confronti del personale sia dei passeggeri. La richiesta di Filt Cgil Fit Cisl Uiltrasporti Ugl Fast e Orsa è di ripristinare il servizio o di ricollocare i 16 rimasti senza lavoro» – dicono i sindacati.