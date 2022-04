Liguria protagonista alla Bit, Berrino: «Vogliamo ritornare ai risultati registrati nelle stagioni prima del Covid» - Riviera24

Genova. Torna in presenza, dopo un’edizione online, la Borsa Italiana del Turismo, evento principe del settore, in programma dal 10 al 12 aprile a Fiera Milano. La Liguria sarà ancora una volta protagonista con uno spazio espositivo di 260 metri quadrati e soprattutto con la partecipazione come partner di ben 27 operatori del settore. Una pattuglia nutrita di imprese che confermano la forza della collaborazione tra pubblico e privato, insieme di fronte alla sfida globale.

«Finalmente la Bit, storica fiera del turismo, torna in presenza e questo è un importante segnale di ritorno alla normalità – dichiara l’assessore regionale al Turismo Gianni Berrino – Regione Liguria è pronta, i nostri operatori hanno da subito manifestato la loro volontà di partecipare coordinati da Agenzia in Liguria, per proporre al meglio ai buyer internazionali le tante opportunità di ospitalità che la nostra regione può offrire ai turisti di tutto il mondo. Vogliamo ritornare ai risultati registrati nelle stagioni prima del Covid, già il secondo semestre del 2021 ha dato risultati positivi per quanto riguarda le presenze di turisti Tedeschi Svizzeri Olandesi e Belgi cresciute notevolmente anche rispetto allo stesso semestre del 2019. Le prenotazioni del periodo Pasquale fanno ben sperare visti gli arrivi previsti di ospiti provenienti non solo dalle nazioni geograficamente più vicine a noi come Francia, Svizzera e Germania ma anche nuovamente dagli Stati Uniti».

Nel corso della rassegna, ci sarà spazio anche per incontri one-to-one con la stampa di Milano (trade e consumer), nella giornata dell’11 aprile. La Liguria, come confermano i dati degli ultimi 12 mesi, si propone già forte di un incremento notevole: il 2021 ha chiuso con 11 milioni e 781 mila presenze turistiche, con dati che hanno superato quelli del 2019, ultimo anno prima della pandemia Covid. Merito soprattutto del turismo di prossimità, che ha visto la Liguria rilanciarsi alla grande, grazie a una politica di promo commercializzazione molto efficace. Il dato ligure, peraltro, è confermato indirettamente con i numeri del più recente barometro UNWTO, United Nations World Tourism Organization, che a gennaio 2022 segnala un +54% per l’Europa Mediterranea, una delle regioni che ha recuperato di più. Mentre nel mondo il ritorno degli arrivi internazionali ai livelli pre- pandemici è previsto solo per il 2024.

Per quanto riguarda la Bit, il tema di quest’anno è “Innovazione sostenibile”, filo conduttore per le cinque macroaree del format 2022: Hot Topics, Sustainability Food Travel, Travel Tech e Travel Lab. Per rispondere alle diverse esigenze degli operatori, la manifestazione sarà declinata in tre aree, caratterizzate da temi chiave per il turismo: Leisure, MICE, BeTech. Si potrà contare su un programma di hosting che porterà a Milano buyer altamente profilati da Europa (41%), e Nord America (15%), oltre che da Centro e Sud America, Medio Oriente e Africa, in rappresentanza di tutte le tipologie più rilevanti.