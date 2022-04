Liguria, Piana: «Ok al tavolo permanente sull'olivicoltura» - Riviera24

Genova. «Ottima partecipazione e linee programmatiche ampiamente condivise al primo tavolo tecnico sull’olivicoltura in Regione con le rappresentanze della filiera dell’olio DOP, una delle eccellenze più blasonate della Liguria. Sono emerse diverse priorità su cui la Regione Liguria si impegna fin d’ora, concentrando risorse e volontà politica: l’approvvigionamento idrico per le aziende con la riorganizzazione dei consorzi, l’incentivazione della ricerca, la ristrutturazione fondiaria contro l’abbandono dei terreni, l’utilizzo delle opportunità degli ‘ecobonus’ nella tutela ambientale e nella valorizzazione degli scarti, la difesa degli oliveti e dei terrazzamenti dagli ungulati selvatici. Per poter garantire risposte basate sulle reali necessità del territorio, con le modalità più efficaci, abbiamo pertanto deciso all’unanimità di istituire questo tavolo in via permanente presso Regione Liguria, fungendo da vera e propria cabina di regia». Lo ha dichiarato a margine dell’incontro il vice presidente della Regione Liguria con delega all’Agricoltura Alessandro Piana.